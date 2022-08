Blizzard Entertainment: Erste Details zur neuen Survival-Marke bekannt?

Anfang des Jahres kündigten die Entwickler von Blizzard Entertainment die Arbeiten an einer neuen Survival-Marke an. Während von offizieller Seite weiter geschwiegen wird, möchte Jez Corden von Windows Central bereits mehr wissen und brachte erste unbestätigte Details zu dem Projekt in Umlauf.

Blizzard Entertainment arbeitet an einer neuen Survival-Marke.

Anfang des Jahres kündigte Blizzard Entertainment eine neue Survival-Marke an, die sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet. Konkrete Details zur spielerischen Umsetzung wurden seinerzeit leider nicht genannt.

Stattdessen stellte Blizzard Entertainment lediglich ein erstes Artwork bereit. Für frischen Gesprächsstoff sorgt aktuell Jez Corden von Windows Central, der im Gespräch mit dem Xbox Two-Podcast erste unbestätigte Details zur neuen Survival-Marke der „Diablo“-Macher nannte. Laut Corden befindet sich das besagte Projekt unter dem Codenamen „Odyssey“ in Arbeit und erinnert optisch an Titel wie Rares „Everwild“ oder „Fable Legends“.

Neben der „märchenhaften Ästhetik“ werden laut Corden Maschinen geboten, die als eine Mischung zwischen der Alchemie auf der einen und dem Steampunk auf der anderen Seite beschrieben werden können.

Eine Welt mit eigenen Basen und Geschäften?

Weitere führte Corden aus, dass uns die neue Survival-Marke von Blizzard Entertainment in eine gefährliche Welt verfrachten wird, in der wir um unser Überleben kämpfen und zunächst eine eigene Basis errichten. Darüber hinaus soll es möglich sein, eigene Shops zu eröffnen, mit denen ihr Gegenstände wie selbst produzierte Tränke an andere Spieler und Spielerinnen verkaufen könnt. Mit einem MMO sollen wir es hier allerdings nicht zu tun haben.

Stattdessen wies Corden darauf hin, dass uns hier eine klassische Survival-Erfahrung vom Schlage eines „Ark: Survival Evolved“ ins Haus stehen wird, in der wir sowohl auf physische Waffen wie Pfeil und Bogen als auch Magie zurückgreifen werden. Die Kämpfe werden dabei offenbar in der First-Person-Perspektive ausgetragen. Abschließend merkte Corden an, dass „Odyssey“ keinen Bezug zu anderen Blizzard-Marken aufweisen und sich stattdessen als eine komplett neue Marke verstehen wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da das Material, das Corden laut eigenen Angaben zu Gesicht bekam, bereits ein paar Monate alt war, könnten sich laut dem Windows Central-Redakteur in der Zwischenzeit ein paar Dinge geändert haben. Von offizieller Seite wurden Cordens Aussagen bisher nicht kommentiert.

Weitere Meldungen zu Blizzard Entertainment.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren