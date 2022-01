Blizzard Entertainment: Eine neue Marke – Laufende Arbeiten an einem Survival-Titel bestätigt

Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, arbeitet das Studio an einer neuen Marke für die Konsolen und den PC. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Survival-Abenteuer zu tun haben, für das aktuell nach Personal gesucht wird, wurden bisher jedoch keine weiteren Details genannt.

Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gesprochen wurde, geht man bei Blizzard Entertainment langsam aber sicher wieder zum Tagesgeschäft über.

Wie das Studio bekannt gab, wird aktuell an einem noch unangekündigten Projekt gearbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Survival-Titel für die Konsolen und den PC zu tun haben, der auf einer neuen Marke basiert, wurden bisher jedoch keine handfesten Details genannt. Derzeit befindet sich Blizzard Entertainment auf der Suche nach neuem Personal in Form von Entwicklern, Art-Designern, VFX-Artists oder Level-Designern, die an der neuen Marke arbeiten sollen.

Wird auch die PlayStation 5 versorgt?

„Seit 30 Jahren hat Blizzard Universen für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt erschaffen. Dazu ist ein diverses Team von Entwicklern nötig, die uns ihre Stimmen leihen, zuhören und gehört werden wollen. Das ist unsere Mission“, heißt es weiter. „Mögt ihr Survival-Spiele? Wollt ihr als Teil eines Teams erfahrener Entwickler an der frühen Phase eines neuen Projekts in einer neuen Welt mitwirken … und gemeinsam das nächste Kapitel der Geschichte von Blizzard schreiben?“

Abzuwarten bleibt, ob auch die PlayStation 5 mit der neuen Marke von Blizzard Entertainment versorgt wird. Zwar deutete Microsoft vor wenigen Tagen an, dass auch nach der Übernahme ausgewählte Activison Blizzard-Titel für die PlayStation 5 veröffentlicht werden könnten, spruchreif sei dahingehend allerdings noch nichts.

Zumal aktuell noch unklar ist, ob die US-Wettbewerbshüter der mehr als 68 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme ohne Auflagen zustimmen werden.

