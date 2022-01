Activision Blizzard: Bleiben einige Marken den PlayStation-Spielern erhalten?

Von Activision Blizzard stammt unter anderem das "Call of Duty"-Franchise.

Utopische 68,7 Milliarden Dollar hat Microsoft ausgegeben, um die erfolgreichen Marken von Activision Blizzard an sich zu reißen. Egal ob „Call of Duty“, „Diablo“ oder das einstige PlayStation-Maskottchen „Crash Bandicoot“: Sie alle befinden sich ab sofort in den Händen der Redmonder.

Exklusive Inhalte statt Exklusivität?

Trotz dieser Mega-Übernahme muss nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass ausnahmlos alle Spiele-IPs von der PlayStation verschwinden werden. Geht es nach dem Medienunternehmen Bloomberg, plant Microsoft, die Ableger von bestimmte Marken weiter für die PlayStation zu veröffentlichen. Dabei sollen lediglich einige Inhalte den Sony-Anhängern vorenthalten bleiben.

Vor allem bei der weltweit erfolgreichen „Call of Duty“-Reihe wäre ein Verzicht auf die PlayStation-Community nicht gerade sinnvoll. Heute Nachmittag wies CharlieINTEL darauf hin, dass der aktuelle Ableger in den USA das meistverkaufte Spiel ist. Obwohl „Call of Duty: Vanguard“ von den Fans schlechter aufgenommen wurde, als es bei den zwei Vorgängern der Fall war. Auf dem dritten Platz der US-Charts befindet sich übrigens der Vorgänger „Black Ops Cold War“.

Alle Details zum Hammer-Deal von Microsoft:

Auch wenn Bloomberg eine seriöse und zuverlässige Informationsquelle ist: Noch wurde nichts offiziell bestätigt. Wie genau es mit den einzelnen Activision-Marken weitergeht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Sobald wir dazu etwas erfahren, lassen wir es euch so schnell wie möglich wissen.

