Blizzard: Neue Survival-Marke offenbar seit fünf Jahren in Arbeit – Hoffnung für PS5-Spieler?

In dieser Woche bestätigten die Entwickler von Blizzard Entertainment eine neue Survival-Marke, die sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet. Wie sich aktuell abzeichnet, befindet sich das Triple-A-Projekt seit mehreren Jahren in Entwicklung. Dies könnte darauf hindeuten, dass auch PS5-Besitzer mit dem Survival-Abenteuer bedacht werden.

Für viele Fans sicherlich ein wenig überraschend gaben die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment in dieser Woche die laufenden Arbeiten an einer neuen Survival-Marke bekannt. Abgesehen von der Tatsache, dass sich die neue Marke für den PC sowie die Konsolen in Entwicklung befindet und sich in den Bereich der Triple-A-Produktionen einordnen lässt, wurden im Zuge der Ankündigung keine konkreten Details genannt.

Daher wurde spekuliert, dass sich das Survival-Abenteuer noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Doch dem ist offenbar nicht so. Wie sich dem Lebenslauf von Projektleiter Craig Amai entnehmen lässt, entschloss er sich nämlich schon im Juli 2017 dazu, Blizzards „World of Warcraft“-Team zu verlassen, um an der neuen Survival-Marke zu arbeiten und einen ersten entsprechenden Pitch vorzubereiten. Auch die Aussagen von Blizzards Mike Ybarra lassen vermuten, dass die Arbeiten an dem Projekt weiter vorangeschritten sind, als zunächst vermutet.

Wird auch die PlayStation 5-Community versorgt?

Via Twitter wies Ybarra nämlich darauf hin, dass er bereits „zahlreiche Stunden“ mit dem neuen Projekt verbracht hat. „Ich habe dieses Projekt viele Stunden mit dem Team gespielt und bin unglaublich begeistert von der Vision des Teams und der brandneuen Welt, die es den Spielern bietet, in die sie gemeinsam eintauchen können. Helfen Sie mit, es Wirklichkeit werden zu lassen“, führte Ybarra aus.

Da sich die neue Marke von Blizzard Entertainment seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet, könnten unter Umständen die Chancen steigen, dass trotz der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auch Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 mit dem ambitionierten Projekt versorgt werden.

Schließlich zeigten die Übernahmen von Double Fine Productions, inXile Entertainment oder Bethesda Softworks in den vergangenen Jahren immer wieder, dass Microsoft kein Interesse daran hat, PlayStation-Umsetzungen, die sich bereits seit längerer Zeit in Arbeit befinden, einzustampfen. Gut möglich also, dass das Redmonder Unternehmen hier ähnlich vorgeht.

Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings noch nichts.

I've played many hours of this project with the team and I'm incredibly excited about the teams vision and the brand-new world it presents for players to immerse themselves in together. Join us to help make it a reality! https://t.co/pLhijX2Li9 — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

