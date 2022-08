Death Stranding: Sony bei PC Game Pass-Veröffentlichung nicht involviert

„Death Stranding“ wandert in den PC Game Pass, was in der vergangenen Woche für eine Menge Wirbel sorgte. Allerdings stellt sich die Frage, wie es bei einem Spiel, das in enger Partnerschaft mit Sony entstand und zunächst exklusiv auf der PlayStation erschien, zu einem solchen Deal kam.

Die Sache ist recht simpel, denn Sony hatte im Fall der Game Pass-Veröffentlichung offenbar kein Mitspracherecht. 505 Games konnte sich einst die Vertriebsrechte für die PC-Version von „Death Stranding“ sichern und mit den Redmondern offenbar ein lukratives Geschäft aushandeln.

Das heißt, Sony hatte „keine Beteiligung“ an der Veröffentlichung von „Death Stranding“ im PC Game Pass, auch wenn der Plattformbetreiber die IP besitzt und einst für die Finanzierung des Titels sorgte.

„Angelegenheiten im Zusammenhang mit der PC-Veröffentlichung von Death Stranding werden von Kojima Productions und 505 Games verwaltet“, so ein Sprecher gegenüber Push Square. „SIE hat keine Beteiligung an dieser Promotion.“

Director’s Cut bleibt außen vor

Bemerkenswert ist, dass die Verträge zwischen Sony und 505 Games so ausgestaltet wurden, dass eine Veröffentlichung von „Death Stranding“ über einen konkurrierenden Dienst ermöglicht wird.

Zu beachten ist aber auch, dass die Veröffentlichung im PC Game Pass lediglich die ursprüngliche „Death Stranding“-Kampagne umfasst und nicht den erweiterten Director’s Cut. Die zuletzt genannte Fassung wurde von 505 Games auf Plattformen wie Steam veröffentlicht. Demnach ist es denkbar, dass für die verbesserte Version des Spiels eine andere Lizenzvereinbarung getroffen wurde.

Während Spieler auf Xbox-Konsolen weiterhin auf „Death Stranding“ verzichten müssen, können Abonnenten von PS Plus Extra und Premium ohne Zusatzkosten in das Spiel von Kojima Productions hineinschnuppern und sich ein Bild davon machen, ob der einstige Hype gerechtfertigt war. Der Directors Cut des Spiels kommt immerhin auf einen Metascore von 85.

Veröffentlicht wurde „Death Stranding“ Ende 2019 für die PS4. Später folgte eine Veröffentlichung auf dem PC. Und auch PS5-Spieler kamen mit dem Directors Cut in den Genuss einer optimierten Version. Mehr Meldungen zu „Death Stranding“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

