The Game Awards 2022: Austragungstermin und neuer Award verkündet

Auch in diesem Jahr finden im Dezember die Game Awards statt. Jetzt gab der Veranstalter Geoff Keighley den genauen Termin bekannt: Am 8. Dezember, einem Donnerstag, werden die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet.

Es handelt sich dabei bereits um die neunte Ausgabe. Erneut wird das Event auf zahlreichen Streaming-Dienste übertragen. Dazu gehören unter anderem YouTube, Twitch, Facebook, Twitter und TikTok.

Wie auch 2021 findet die Veranstaltung sowohl in digitaler als auch in physischer Form statt. Ein weiteres Mal dient Los Angeles als Austragungsort. Sollten alle vorausgesetzten Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden, gibt es zusätzlich einen öffentlichen Kartenverkauf.

Die beste Adaption wird ausgezeichnet

Außerdem wird es eine komplett neue Auszeichnung geben: Zum ersten Mal wird ein Preis für die beste Videospieladaption vergeben. Nicht nur Filme kommen infrage, sondern auch Serien, Podcasts und andere Medienformen. Ein heißer Kandidat wäre in diesem Jahr zweifellos „Sonic The Hedgehog 2“, das in den USA die erfolgreichste Verfilmung eines Videospiels aller Zeiten war.

„Der Preis für die beste Adaption ist eine Möglichkeit für die Spieleindustrie und ihre Fans, den Hut vor kreativen Arbeiten zu ziehen, die unsere Lieblingsspielserien authentisch adaptieren und ihnen oft eine neue Geschichte und einen neuen Kontext verleihen. Bei so vielen von Spielen inspirierten Projekten in der Unterhaltungsbranche ist es an der Zeit, herausragende Leistungen bei der Adaption von Videospielwelten für andere Medien zu würdigen“, so Keighley über den neuen Award.

Mit den Game Awards 2021 stellte Geoff Keighley einen beeindruckenden Rekord auf: Über 85 Millionen Zuschauer aus aller Welt verfolgten die Show. Zu den Highlights gehörten die Ankündigungen von „Alan Wake 2“, „Sonic Frontiers“, „Wonder Woman“ und „Star Wars: Eclipse“. Mal schauen, was der kanadische Moderator dieses Jahr für die Fans alles vorbereitet.

