Hardspace Shipbreaker: PS5-Termin mit einem neuen Trailer bestätigt

Während die PC-Version von „Hardspace Shipbreaker“ im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, wurde es um die Umsetzungen für die Konsolen in den vergangenen Wochen recht still.

Erst im Rahmen des heutigen „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 nutzten Focus Entertainment und die verantwortlichen Entwickler von Blackbird Interactive die gebotene Bühne, um der Konsolen-Version von „Hardspace Shipbreaker“ einen finalen Releasetermin zu spendieren.

Wie bekannt gegeben wurde, wird die Weltraumn-Simulation ab dem 20. September 2022 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Schlachtet alte Raumschiffe aus

In „Hardspace Shipbreaker“ verschlägt es euch in die Weiten des Weltalls, wo ihr vor der Aufgabe steht, alte Raumschiffe und Gerätschaften auszuschlachten. Ihr schneidet euch mit moderner Bergungstechnologie durch zurückgelassene Technologie und gelangt so an wertvolle Materialien. Mit dem dadurch verdienten Geld verbessert ihr kontinuierlich eure Ausrüstung und gelangt so an immer lukrativere Aufträge.

„Ihr werdet das Scannen, Schneiden und auseinandernehmen meistern in einer vielzahl an immer gefährlicher werdenden Raumschiffen, einzig um wertvolle Komponenten und Rohstoffe zu finden, damit ihr eure astronomischen Schulden bei der gigantischen LYNX Corporation zurückzahlen könnt. Doch denkt daran: Die Firma profitiert von euch, egal ob ihr scheitert oder erfolgreich seid. Der Tod wartet hinter jeder Schleuse, die Gefahr zahlt euren Lohn – doch vielleicht findet ihr ja heraus, dass der Arbeiterklasse mehr Macht zugetragen ist, als es zunächst den Anschein hat“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der heute veröffentlichte Trailer zur Konsolen-Portierung von „Hardspace Shipbreaker“.

