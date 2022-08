Session: Neuer Trailer stellt euch die San Francisco-Map vor

Nach fast drei Jahren in der Early-Access-Phase wird die von den kanadischen Crea-ture Studios entwickelte Skateboarding-Simulation „Session: Skate Sim“ im kommenden Monat für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellten die Crea-ture Studios einen neuen Trailer bereit, in dem euch ein Blick auf die San Francisco-Map und ihre verschiedenen Eigenheiten ermöglicht wird. Zu den Orten, die von euch aufgesucht werden können, gehören neben der bekannten Bay-Area auch Sehenswürdigkeiten wie die China Banks oder Pier 7.

Entwickler stellen weitere Verbesserungen in Aussicht

Wie es in einer aktuellen Mitteilung an die Community heißt, arbeiten die Entwickler der Crea-ture Studios an verschiedenen spielerischen Verbesserungen, die mit kostenlosen Updates den Weg ins Spiel finden werden. Neben einer Überarbeitung des Grind-Systems werden zudem Anpassungen am True-Stance und dem Power-Slide versprochen. Einen handfesten Termin bekamen die entsprechenden Updates bisher nicht spendiert.

Bei den Optimierungen der Spielmechaniken wird es offiziellen Angaben zufolge nicht bleiben. Stattdessen sind zudem diverse neue Inhalte wie zusätzliche Skate-Parks oder Gegenstände geplant, die in Form von kostenpflichtigen Download-Paketen veröffentlicht werden. Weitere Details zur Post-Launch-Unterstützung von „Session: Skate Sim“ werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen.

Related Posts

„Session: Skate Sim“ wird ab dem 22. September 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Session.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren