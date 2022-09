Assassin’s Creed und mehr: Ubisoft verschiebt Beendigung von Online-Diensten

Nachdem Ubisoft vor einigen Wochen angekündigt hatte, dass heute die Server von mehreren ältere Spielen von Netz genommen werden, machte das Unternehmen einen temporären Rückzieher. Mehrere der betroffenen „Assassin’s Creed“-Spiele können demnach noch bis zum 1. Oktober online gespielt werden.

Die Pläne, die Stilllegung der „Assassin’s Creed“-Multiplayer-Server zu verschieben, wurden in einem Beitrag in den Ubisoft-Foren angekündigt. Sie sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Spiele weiterhin über eine vergleichsweise hohe Spielerzahl verfügen.

Dennoch bleibt es dabei, dass die Stilllegung trotz der Verzögerung weiterhin geplant ist. Nachfolgend seht ihr eine Liste mit den betroffenen „Assassin’s Creed“-Spielen, deren Server und DLCs erst später außer Betrieb genommen werden sollen:

Assassin’s Creed 2 – PS3 (Veröffentlichung 2009)

Assassin’s Creed Brotherhood – PC, PS3, Wii U, Xbox 360 (Veröffentlichung 2010)

Assassins Creed Revelations – PS3, Xbox 360 (Veröffentlichung 2011)

Assassin’s Creed 3 – PC, PS3, Wii U, Xbox 360 (Veröffentlichung 2012)

Assassin’s Creed Liberation HD – PC (Veröffentlichung 2014)

Weitere Spiele werden abgeschaltet

Am 1. Oktober 2022 trifft es aber nicht nur „Assassin’s Creed“-Spiele. Ebenfalls vom Netz genommen werden „Driver San Francisco“, „Far Cry 3“ (2012er Release), „Ghost Recon Future Soldier“, „Prince of Persia: The Forgotten Sands“ (PC), „Rayman Legends“, „Silent Hunter 5“ (PC), „Splinter Cell: Blacklist“ und „ZombiU“ (Wii U).

Die komplette Liste mit weiteren Details könnt ihr euch auf der Webseite von Ubisoft anschauen.

Im Fall der PC-Versionen werden am 1. Oktober 2022 nicht nur die Server vom Netz genommen. Auch auf DLC-Käufe und Downloads müssen die Spieler verzichten.

So heißt es in der Ankündigung: „Wenn ihr diese Spiele auf dem PC besitzt, aktiviert eure DLCs vor der Stilllegung am 1. Oktober 2022, um sie weiter zu spielen. Die Einzelspieler-DLCs für Konsolen bleiben davon unberührt und können auch nach dem 1. Oktober 2022 noch heruntergeladen und gespielt werden.“

Es ist bereits die zweite Runde von Server-Schließungen von Ubisoft in diesem Jahr. Im April nahm der Publisher die Multiplayer-Abschnitte von Titeln wie „Avatar“, „Rainbow Six Vegas“ und „Rainbow Six Vegas 2“ vom Netz und stoppte damit die offizielle Möglichkeit, diese Spiele online zu spielen.

