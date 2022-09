Remnant From The Ashes 2: Hinweise auf mögliches Sequel

Remnant From The Ashes 2:

"Remnant: From The Ashes 2" könnte in den Startlöchern stehen. Während der Termin noch aussteht, wurden einschlägige Markenschutzeinträge gesichtet.

„Remnant: From The Ashes“ ist ein Third-Person-Shooter, der 2019 mit einem Metascore von 77 auf eine ordentliche Anhängerschaft traf. Und es scheint, dass Spieler, die vom ersten Teil begeistert waren, irgendwann ein Sequel sehen werden.

Wie ein Reddit-Nutzer in Erfahrung bringen konnte, wurden kürzlich Markenzeichen registriert, die naheliegen, dass das Shooter-RPG eine Fortsetzung bekommen könnte. Denn Gunfire Games hat beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) sowohl „Remnant 2“ als auch „Remnant: From the Ashes 2“ registriert.

Kommt ein Sequel?

Mit der Bestätigung eines Sequels ist diese Maßnahme natürlich nicht gleichzusetzen. Die Markenregistrierungen für sich genommen sind nicht unbedingt ein konkreter Beweis dafür, dass tatsächlich eine „Remnant“-Fortsetzung in der Entwicklung ist. Doch lassen sie vermuten, dass Gunfire Games darüber nachdenkt, dem Universum einen weiteren Besuch zu gewähren.

Während die Ankündigung weiter aussteht, wurde im vergangenen Jahr vom ESRB eine Nintendo Switch-Version von „Remnant: From the Ashes“ eingestuft. Doch auch hierzu wurde nichts offiziell angekündigt.

Veröffentlicht wurde hingegen die PS5-Version von „Remnant: From The Ashes“, die unter anderem über ein Gratis-Upgrade bezogen werden kann. Sie wurde an die Möglichkeiten der neuen Konsole angepasst, was eine höhere Auflösung mit einschließt.

„Remnant: From the Ashes“ versetzt die Spieler in eine postapokalyptische Welt, die von fiesen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der letzten Überlebenden stehen die Spieler vor der Aufgabe, sich wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu zwei weiteren Freunden auf die Jagd nach wertvollen Ressourcen zu begeben, mit denen der Fortbestand der Menschen gesichert wird.

