Remnant from the Ashes: Kostenloses PS5-Upgrade steht bereit – Trailer & Gameplay

Wie die Entwickler von Gunfire Games bekannt gaben, steht ab sofort das kostenlose Next-Gen-Upgrade zu "Remnant: From the Ashes" bereit. Begleitet wurde der Release des Upgrades von einem passenden Trailer und Gameplay.

"Remnant: From the Ashes" wurde für die neuen Konsolen optimiert.

Nach der Ankündigung vor einigen Tagen wurde das kostenlose Next-Gen-Upgrade zu „Remnant: From the Ashes“ heute endlich zur Verfügung gestellt.

Wie es im Rahmen der Veröffentlichung heißt, bietet „Remnant: From the Ashes“ auf den Konsolen der neuen Generation zwei verschiedene Darstellungs-Modi. Zum einen wird es auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X möglich sein, den düsteren Shooter in der 4K-Auflösung bei 30 Bildern die Sekunde zu genießen. Im zweiten Modus wird „Remnant: From the Ashes“ auf der PlayStation 5, der Xbox Series X sowie der Xbox Series S in flüssigen 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Dafür sinkt die native Auflösung auf 1080p und somit Full-HD.

Gameplay von der PlayStation 5

Passend zur Veröffentlichung des Next-Gen-Upgrades von „Remnant: From the Ashes“ stellten Perfect World Entertainment und die Macher von Gunfire Games einen neuen Trailer bereit, der euch auf die überarbeitete Fassung des Shooters einstimmen soll. Darüber hinaus steht offizielles Gameplay aus der technisch aufpolierten PlayStation 5-Fassung zur Verfügung.

„Remnant: From the Ashes“ versetzt euch in eine postapokalyptische Welt, die von grauenvollen Kreaturen heimgesucht wird, die Jagd auf die Menschen machen. Als einer der letzten Überlebenden stehen die Spieler vor der Aufgabe, sich wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu zwei weiteren Freunden auf die Jagd nach wertvollen Ressourcen zu begeben, mit denen der Fortbestand der Menschen gesichert wird.

Nach dem Release wurde „Remnant: From the Ashes“ mit diversen Download-Erweiterungen wie „Swamps of Corsus“ oder „Subject 2923“, die brandneue Geschichten, Gegner und Bosse mit sich bringen.

