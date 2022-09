PowerWash Simulator: „Baldiger“ PS5-Release mit lustigem Video angekündigt

Der „PowerWash Simulator“ ist wohl der seltsamste Gaming-Hit des Sommers. Das Spiel kam im Mai 2021 in den Early Access auf Steam. Nur knapp ein Jahr später, am 14. Juli 2022, wurde der Simulator für Xbox Series X|S, Xbox One und den PC veröffentlicht. Zusätzlich kam der Titel auch in den Xbox Game Pass.

Anscheinend gibt es viele Spieler, die in ihrer Freizeit gerne verkrustete Oldtimer, verlassene Spielplätze oder gar ganze Feuerwehrstationen mit einem virtuellen Hochdruckreiniger bearbeiten. Der „PowerWash Simulator“ hat kürzlich nämlich die Marke von drei Millionen Spielern geknackt. Nun soll das Spiel „bald“ auch für die PlayStation 5 erscheinen.

PS5-Release mit lustigem Werbevideo angekündigt

Die Entwickler von FuturLab haben sich für die PS5-Ankündigung etwas Besonderes einfallen lassen und ein lustiges Video im Format einer Werbesendung veröffentlicht. Das Video geht auf den wahrscheinlichsten Grund ein, warum sich „PowerWash Simulator“ zu einem Überraschungshit entwickelt hat: Der Titel bietet alle Vorteile des Hochdruckreinigens, jedoch ohne Kabelsalat, Elektrizität und dreckiges Wasser.

Der „PowerWash Simulator“ bietet eine Kampagne, in der die Spieler unterschiedliche Jobs annehmen können. In der First-Person-Ansicht säubern sie mit ihrem Hochdruckreiniger Autos, Motorräder und Rasenmäher, aber auch U-Bahn-Stationen oder gar verlassene Spukhäuser. Mit dem verdienten Geld können verschiedene Putzmittel oder hochwertigere Hochdruckreiniger gekauft werden. Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch einen Herausforderungsmodus, Online-Koop sowie freies Spiel für bis zu sechs Spieler.

Darüber hinaus lassen sich die Entwickler immer neue Ideen einfallen, welche seltsamen Orte und Gegenstände die Spieler als nächstes säubern sollen. Für weitere Ergänzungen zum Spiel wird regelmäßig die Community befragt. So haben die Nutzer bereits einen Minigolfplatz, einen Zwergenbrunnen oder eine Dampflokomotive als neue Herausforderungen vorgeschlagen, die die Entwickler dann im „PowerWash Simulator“ umgesetzt haben. Auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel können nun neue Vorschläge eingereicht werden.

Quelle: Eurogamer, Push Square

