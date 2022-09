Like a Dragon Ishin: Gameplay-Videos zeigen das Kampfsystem und die Erkundung der Spielwelt

"Like a Dragon: Ishin" findet endlich den Weg in den Westen.

In dieser Woche kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios gleich drei neue „Like a Dragon“-Projekte an, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

Darunter eine Neuauflage des Samurai-Spin-offs „Like a Dragon: Ishin“, das seinerzeit nur in Japan für die PlayStation 3 und die PlayStation 4 veröffentlicht wurde und endlich den Weg in den Westen findet. Aktuell arbeiten die Ryu Ga Gotoku Studios an einem ausführlichen Remake des Klassikers, das im kommenden Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht und verschiedene Neuerungen wie komplett neue Charaktere mit sich bringen wird.

Von der Tokyo Game Show 2022 erreichten uns neue Gameplay-Videos zu „Like a Dragon: Ishin“, die euch einen Blick auf die Spielwelt an sich sowie das Kampfsystem des Spin-offs ermöglichen.

Ein Samurai auf einem Rachefeldzug

Im Gegensatz zu älteren „Like a Dragon“- beziehungsweise „Yakuza“-Spielen kommt in „Like a Dragon: Ishin“ nicht die Dragon Engine der Ryu Ga Gotoku Studios zum Einsatz. Stattdessen setzt das japanische Studio auf die Unreal Engine 4, mit der die Spielwelt des Samurai-Abenteuers zum Leben erweckt wird. In der alternativen Timeline von „Ishin“ schlüpft der bekannte Serien-Protagonist Kazuma Kiryu in die Rolle der historischen Persönlichkeit Sakamoto Ryoma.

Dieser befindet sich nach dem Mord an seinem Mentor auf einem Rachefeldzug. „In Like a Dragon: Ishin! übernimmt Kiryu die Rolle von Sakamoto Ryoma und bringt auch den Rest seiner Crew mit. Goro Majima und andere Yakuza-Größen schließen sich Ryoma als Freunde und Feinde in dieser fiktiven Welt an, die die schrillen Straßen von Tokio gegen das chaotische Treiben im Kyo des Jahres 1860 eintauscht“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Ishin:

„Like a Dragon: Ishin!“ wird am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Ishin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren