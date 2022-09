Like a Dragon Ishin: Der Releasetermin zum Remake – Blutiger Trailer stellt den Cast vor

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung im Rahmen der gestrigen "State of Play"-Ausgabe bekam das Remake "Like a Dragon: Ishin" heute auch einen konkreten Releasetermin spendiert. Darüber hinaus steht ein neuer Trailer bereit, der euch die verschiedenen Charaktere vorstellt.

"Like a Dragon: Ishin" findet endlich den Weg in den Westen.

Unter den drei neuen „Yakuza“-Titeln, die Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios heute vorstellten, befand sich unter anderem ein Remake zum bisher nur in Japan veröffentlichten „Like a Dragon: Ishin“.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung im Zuge der aktuellen „State of Play“-Episode bekam „Like a Dragon: Ishin“ nun einen konkreten Releasetermin spendiert. Wie bekannt gegeben wurde, wird das Remake ab dem 21. Februar 2023 für die Konsolen und den PC erhältlich sein.

Ergänzend zum Releasetermin veröffentlichten Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios heute den blutigen und rund fünf Minuten langen „Ambush“-Trailer. In diesem wird euch ein Blick auf die verschiedenen Charaktere ermöglicht, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Ein historischer Thriller im alten Japan

Die Geschichte von „Like a Dragon: Ishin“ setzt in den 1860er Jahren in Kyo, einer fiktiven Version der japanischen Metropole Kyoto, ein. Als Protagonist fungiert die historische Person Sakamoto Ryoma, die er in der späten Edo-Zeit einen Rachefeldzug antritt und Vergeltung für den Mord an seinem Mentor sucht. Freuen dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit verschiedenen bekannten Charakteren der „Yakuza“-Reihe, die in der alternativen Timeline von „Ishin“ mit von der Partie sind.

In den Kämpfen von „Like a Dragon: Ishin“ könnt ihr wahlweise auf euer Samurai-Schwert oder auf Schusswaffen zurückgreifen. „In Like a Dragon: Ishin! übernimmt Kiryu die Rolle von Sakamoto Ryoma und bringt auch den Rest seiner Crew mit. Goro Majima und andere Yakuza-Größen schließen sich Ryoma als Freunde und Feinde in dieser fiktiven Welt an, die die schrillen Straßen von Tokio gegen das chaotische Treiben im Kyo des Jahres 1860 eintauscht“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Like a Dragon: Ishin“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Ishin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren