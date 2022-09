Soulstice: Action-Rollenspiel ab sofort für PS5 erhältlich – Wertungen & Launch-Trailer

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Prime Matter arbeiteten die Entwickler der Reply Games Studios in den vergangenen Monaten an der Fertigstellung des Action-Rollenspiels „Soulstice“, das ab sofort für den PC und die aktuellen Konsolen erhältlich ist.

Passend zum heutigen Release steht nicht nur der offizielle Launch-Trailer bereit, der euch auf die Abenteuer einstimmt, die in der Welt von „Soulstice“ vor euch liegen. Darüber hinaus erreichten uns in den vergangenen Stunden die ersten internationalen Reviews. Laut den Kritikern haben wir es bei „Soulstice“ mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das vor allem mit seinem überzeugenden Kampfsystem und der unterhaltsamen Charakter-Entwicklung punktet.

Kritisiert wird hingegen die Kameraführung, die der Action nicht immer folgen kann und die Übersicht unnötig erschwert.

Das tragische Schicksal eines Kriegers

In „Soulstice“ schlüpft ihr laut Entwicklerangaben in die Rolle eines Krieges, der sich aus den beiden Seelen Briar und Lute zusammensetzt. Durch den Zugriff auf die beiden Seelen erhaltet ihr im Kampf die Möglichkeit, deren Kräfte miteinander zu kombinieren und so auf ein umfangreiches Repertoire an Fähigkeiten zurückzugreifen. Zusätzlich können die eigenen Waffen und Fähigkeiten im Laufe der Kampagne erweitert und aufgewertet werden.

„Spiele beide Charaktere gleichzeitig. Briar beherrscht Nahkampfangriffe und Kombos, während Lute das Schlachtfeld mit ihren jenseitigen Fähigkeiten kontrolliert. Kombiniere die Stärken der Schwestern und meistere mächtige Transformationen, um ihr wahres Potenzial als Chimera freizusetzen“, führen die Entwickler der Reply Game Studios zum Kampfsystem aus.

„Soulstice“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

