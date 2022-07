Soulstice: Gameplay-Video zum düsteren RPG zeigt einen Bosskampf

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Modus Games arbeiten die Entwickler des italienischen Studios Reply Game Studios aktuell am düsteren Action-Rollenspiel „Soulstice“.

Nachdem im vergangenen Monat bekannt gegeben wurde, dass „Soulstice“ im September dieses Jahres für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen wird, veröffentlichten die Entwickler der Reply Game Studios zum Abschluss der Woche ein neues Gameplay-Videos zu ihrem kommenden Rollenspiel.

Dieses ermöglicht euch nicht nur einen weiteren Blick auf das Kampfsystem. Gleichzeitig wird euch einer der knackigen Bosskämpfe gezeigt, die in der Welt von „Soulstice“ auf euch warten.

Entwickler versprechen ein tiefgründiges Kampfsystem

In „Soulstice“ schlüpft ihr laut offiziellen Angaben in die Rolle eines Kriegers, der sich aus den beiden Seelen Briar und Lute zusammensetzt. Durch die Kombination der beiden Seelen könnt ihr im Kampf auf verschiedene Fähigkeiten und mächtige Angriff zurückgreifen, mit denen ihr die zahlreichen Widersacher und Bosse in die Schranken verweist.

„Spiele beide Charaktere gleichzeitig. Briar beherrscht Nahkampfangriffe und Kombos, während Lute das Schlachtfeld mit ihren jenseitigen Fähigkeiten kontrolliert. Kombiniere die Stärken der Schwestern und meistere mächtige Transformationen, um ihr wahres Potenzial als Chimera freizusetzen“, führen die Entwickler der Reply Game Studios zum Kampfsystem aus.

„Soulstice“ wird am 20. September 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

