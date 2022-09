Assassin’s Creed Valhalla: Patch 1.6.1 mit neuen Gräbern der Gefallenen erscheint morgen

Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, wird die Unterstützung des im November 2020 veröffentlichten Rollenspiels „Assassin’s Creed Valhalla“ in diesem Jahr zu einem Ende gebracht.

Vorher erscheint neben dem finalen Story-DLC allerdings auch noch das Update auf die Version 1.6.1. Dieses wird am morgigen Dienstag, den 27. September 2022 für alle Plattformen veröffentlicht und mit dem „Rune Forging“ ein komplett neues Feature umfassen. Nähere Details zum „Rune Forging“ nannte Ubisoft bisher zwar nicht, aufgrund des Namens können wir aber wohl davon ausgehen, dass uns das neue Feature in die Lage versetzen wird, Runen zu schmieden oder miteinander zu kombinieren.

Ebenfalls versprochen werden neue Gräber der Gefallenen.

Rätsel und exklusive Belohnungen

Die Gräber der Gefallen hielten mit dem Titel-Update 1.4.0 Einzug in „Assassin’s Creed Valhalla“ und warten in der offenen Welt des Action-Rollenspiels auf euch. Die Gräber der Gefallenen führen euch in den Untergrund und konfrontieren euch mit unterschiedlichen Rätseln. Gelingt es euch, die Puzzles zu lösen, dürft ihr euch auf exklusive Belohnungen freuen.

Derzeit arbeiten die verantwortlichen Entwickler zudem am finalen Story-DLC, mit dem die letzten Handlungsstränge miteinander verknüpft und noch offene Fragen der Spieler und Spielerinnen beantwortet werden sollen. Einen handfesten Termin bekam der Gratis-DLC bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Release in diesem Jahr die Rede.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Get ready to jump back with more free content coming to Assassin’s Creed Valhalla. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Jrv7b27eH0 — Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 23, 2022

