Jett The Far Shore: Kostenlose Erweiterung bringt Meis Geschichte zu einem Ende

Jett The Far Shore:

Mit Begeisterung verkündet Superbrothers ein neues Kapitel für "Jett: The Far Shore". Bezahlen müssen die Spieler dafür nichts.

"Jett: The Far Shore" findet auf einem fernen Wasserplaneten statt.

Anfang nächsten Jahres wird „Jett: The Far Shore“ eine Gratis-Erweiterung bekommen. Das verkündeten heute das zuständige Entwicklerstudio Superbrothers und der Publisher Pine Scented Software.

Ihr kommt dadurch in den Besitz einer komplett neuen Kampagne namens „Given Time“. Die Handlung soll drei Jahre nach der eigentlichen Geschichte stattfinden. Damit wird Meis Abenteuer zu einem Ende gebracht.

Craig D. Adams, der Gründer von Superbrothers, teilte zur Erweiterung mit: „Wir sind begeistert, dass wir eine weitere JETT-Kampagne anbieten können. Given Time wird Meis Geschichte fortsetzen und abschließen, während es gleichzeitig wichtige Handlungsstränge weiterführt und auflöst, die am Ende von The Far Shore absichtlich in der Schwebe gelassen wurden.“

Eine freiere Kampagne mit besserem Gameplay

Auch auf das Gameplay ging er näher ein: „Diese neue Kampagne ist viel freier und spielergesteuert, wir holen diesmal mehr aus unserem ausgeprägten Ökosystem-Rätselsystem und dem leichten Überlebenssystem heraus, aber keine Sorge, wir scheuen uns nicht davor, an unerwarteten Stellen ein kosmisches Prog-Rock-Spektakel zu bieten.“

Passend zu diesem Anlass wurde ein Trailer hochgeladen, der positive Pressezitate zum Science-Fiction-Abenteuer zeigt. Polygon zum Beispiel bezeichnet das Spiel als „eine ehrfurchtgebietende Odyssee“, während GamingBible von einer „frischen Erfahrung“ spricht.

„Jett: The Far Shore“ ist am 5. Oktober vergangenen Jahres für PS5, PS4 und PC erschienen. Im PlayStation Store zahlt ihr 29,99 Euro.

Laut der offiziellen Beschreibung habt ihr es mit einem filmischen Action-Adventure zu tun. Die Entdeckerin Mei landet zusammen mit ihrem Team auf einem geheimnisvollen Wasserplaneten und sucht nach dem sogenannten Hymnwave-Signal. Dafür muss sie mithilfe ihres Jetts eine komplexe Landschaft erkunden.

