Xbox Game Pass: Jahresumsatz lag 2021 bei 2,9 Milliarden US-Dollar

Der Xbox Game Pass soll das Zugpferd der Xbox-Geschäfte werden und zusammen mit der Cloud früher oder später Milliarden Spieler ansprechen. Doch während Microsoft hin und wieder Abonnentenzahlen herausgibt, lässt das Unternehmen die Frage offen, ob es sich beim Xbox Game Pass um ein lukratives Geschäft handelt.

Zumindest eine Umsatzzahl ist mittlerweile bekannt. Sie lässt sich einem Dokument des brasilianischen Verwaltungsrats für wirtschaftliche Verteidigung (CADE) entnehmen, das im Zuge der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erstellt wurde.

2,9 Milliarden Game Pass-Dollar auf Konsolen

Dem Dokument zufolge konnte der Xbox Game Pass im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar erzielen. Um diese Zahl ins Verhältnis zu setzen: Der Gesamtumsatz der Xbox-Sparte mit Diensten und Spielen lag im vergangenen Jahr bei 12,6 Milliarden US-Dollar und der Gesamtumsatz (der auch Hardwareverkäufe umfasst) bei mehr als 16,2 Milliarden US-Dollar.

Das bedeutet, dass im Jahr 2021 etwa 23 Prozent der gesamten Game & Service-Einnahmen und etwa 18 Prozent der Gesamteinnahmen von Xbox durch den Game Pass generiert wurden. Berücksichtigt wurden nicht die Umsätze mit dem Game Pass für PC.

Im Januar 2022 gab Microsoft bekannt, dass der Xbox Game Pass die Marke von 25 Millionen Abonnenten überschreiten konnte. Da die Redmonder beim Xbox-Geschäft auf Gewinnzahlen verzichten, ist jedoch offen, welche Ausgaben den Einnahmen gegenüberstehen und was am Ende wirklich in den Kassen bleibt.

Sony kommt mit PlayStation Plus auf mehr als 47 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen führte in diesem Jahr das dreistufige Modell ein, mit dem die Bestandteile von Plus deutlich ausgebaut wurden. Hunderte Spiele sind in den Bibliotheken der Stufen Extra und Premium enthalten. Auf Neuveröffentlichungen müssen Abonnenten allerdings weitgehend verzichten, da diese in der Regel separat verkauft werden.

Im Kalenderjahr 2021 erzielte Sony im Bereich „Game & Network Services“ einen Umsatz von umgerechnet rund 25 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von rund 2,6 Milliarden Dollar, wie der Analyst Daniel Ahmad schon im vergangenen Februar hervorhob.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auf das Kerngeschäft, den Verkauf neuer Spiele, möchte Sony vorerst nicht verzichten. Das Unternehmen betonte mehrfach, dass man den Xbox Game Pass-Ansatz als nicht nachhaltig ansieht und er sogar die Qualität von Spielen beeinträchtigen könnte.

Weitere Meldungen zu Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren