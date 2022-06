PS Plus: Laut Take Two-CEO sinnvoller als der Xbox Game Pass

PlayStation Plus und der Xbox Game Pass sind Abodienste, die den Kunden recht unterschiedliche Leistungen versprechen. Der Take Two-CEO Strauß Zelnick hat einen Favoriten.

Das Take Two-Oberhaupt Strauß Zelnick sieht im Game Pass-Modell weiterhin keinen Sinn. Einerseits möchte er das etablierte Wirtschaftsmodell nicht gefährden. Und auf der anderen Seite glaubt er nicht, dass Spiele mit anderen Entertainmentarten, bei denen Abos durchaus funktionieren, verglichen werden können.

„Wir können es uns nicht leisten, unser Geschäft auf eine Weise umzukrempeln, die wirtschaftlich keinen Sinn macht. Es muss immer eine Schnittmenge geben zwischen dem, was der Verbraucher will, und dem, was der Publisher tun kann“, so Zelnick. „Und man weiß, dass es keinen Sinn macht, dies für unsere Dinge zu tun. Das ist unsere Meinung. Und ich glaube, Sony stimmt uns zu, denn sie haben das auch gesagt.“

Abo sinnvoll für Backkatalog-Titel

Während Take-Two dem Xbox Game Pass skeptisch gegenübersteht, glaubt das Unternehmen, dass das neue PlayStation Plus-Modell in die richtige Kerbe schlägt.

„Es kann für Backkatalog-Titel, für den Absatz von Titeln, die schon eine Weile auf dem Markt sind und deren Preis gesenkt wurde, von großem Nutzen sein. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, diese auf Abonnementbasis anzubieten“, so Zelnick. Dabei handelt es sich um eine Verwertung, die den monetarisierbaren Zeitraum verlängert.

Doch nicht nur die reine Finanzierbarkeit betrachtet Zelnick mit Skepsis. Auch glaubt er nicht, dass Abonnementdienste über eine bestimmte Untergruppe von Spielern hinaus Anklang finden werden – ganz im Gegensatz zu TV-Angeboten.

„Die Menschen in diesem Land [USA], die Haushalte, konsumieren 150 Stunden lineares Programm im Monat. Das sind über 100 Programme. Diesen Bedarf kann man mit zwei oder drei Abonnementdiensten decken. Das ist ein sehr gutes Geschäft im Vergleich zum Kauf von a la carte oder sogar im Vergleich zu früheren Kabelpaketen“, so Zelnick. „Aber interaktive Unterhaltung wird auf einem anderen Niveau konsumiert, etwa 45 Stunden im Monat und auf eine andere Art und Weise.“

Daher sei nicht klar, ob ein breites Publikum Zugang zu Hunderten von Spielen im Monat haben will und bereit sei, dafür zu bezahlen. „Es ist möglich, dass ein kleiner Teil des Publikums das möchte, aber ich glaube nicht, dass es sich um eine breite Basis handelt, weil es nicht die Art und Weise ist, wie die Leute interaktive Unterhaltung konsumieren“, so die weitere Erklärung.

Allerdings räumte es Zelnick ein, dass er sich durchaus irren könne. Sollte das der Fall sein und die Spieler würden verstärkt nach Abos fragen, wäre Take Two nicht abgeneigt, sich diesem Thema zu öffnen.

Weitere Meldungen zum Game Pass:

Auch Sony glaubt nicht an das Game-Pass-Modell und befürchtet gar einen Rückgang der Qualität. Sollte das Unternehmen neue AAA-Spiele auf der PS5 über Abo-Dienste vertreiben, müssten „möglicherweise die notwendigen Investitionen“ gesenkt werden, was laut Sony-CFO Hiroki Totoki „die Qualität der First-Party-Spiele verschlechtern“ würde.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, Xbox Game Pass.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren