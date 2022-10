Ghostwire Tokyo: Update 1.007 steht bereit und überarbeitet den Foto-Modus

Wie Bethesda Softworks und die verantwortlichen Entwickler von Tango Gameworks bekannt gaben, steht unter der Versionsbezeichnung 1.007 ein neues Update zum Horror-Titel „Ghostwire: Tokyo“ bereit.

Dieses Mal nahmen sich die Entwickler des Foto-Modus an und spendierten diesem diverse neue Features. Darunter die Möglichkeit, die Bewegungen der Feinde zu pausieren, Akito im Selfie-Modus zu bewegen oder die Tageszeit für eure Screenshots anzupassen.

Hinzukommen Anpassungen an der Steuerung der Kamera, Effektfunktionen für eine bessere Farbkontrolle eurer Aufnahmen sowie die neuen Kamerafilter „Blue Monday“, „Red Moon“ und „Cinema Projector“.

Das Interface wurde komplett überarbeitet

Zudem wurde das Interface des Foto-Modus rundum überarbeitet. Diesbezüglich führen die Entwickler aus: „Die Benutzeroberfläche des Fotomodus wurde komplett neu gestaltet: Die Funktionen befinden sich jetzt in Registerkarten, um die Verwendung zu erleichtern. Des Weiteren haben wir eine Tastenkombination für den ‚Schnellfotomodus‘ hinzugefügt, um Aufnahmen besser im Handumdrehen zu machen.“

Den Schlusspunkt unter das Update 1.007 setzen neue Emotes und ein exklusives Outfit. „Ghostwire: Tokyo“ versetzt euch in die japanische Hauptstadt, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. „Tokio befindet sich in den Fängen von übernatürlichen Mächten, nachdem die Einwohner durch das Zutun eines gefährlichen Okkultisten einfach verschwunden sind. Verbünde dich mit einem mächtigen Geisterwesen, das auf Rache sinnt, meistere ein Arsenal von Fähigkeiten, um die düstere Wahrheit hinter der verschwundenen Bevölkerung ans Licht zu bringen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Ghostwire: Tokio“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich.

