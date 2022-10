A Plague Tale Requiem: Musikvideo mit Lindsey Stirling stimmt auf das Abenteuer ein

Zu den potenziellen Highlights der kommenden Wochen dürfte zweifelsohne das Story-Adventure „A Plague Tale: Requiem“ gehören, das genau wie sein Vorgänger bei den französischen Asobo Studios entstand.

Die Geschichte dreht sich um die beiden aus dem ersten Teil bekannten Geschwister Amicia und Hugo de Rune, die durch das mittelalterliche Frankreich reisen und nach einer Heilung für Hugos Krankheit suchen. Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellten PlayStation und die Entwickler der Asobo Studios ein stimmiges Musikvideo zu „A Plague Tale: Requiem“ bereit, für das die bekannte Komponistin und Violinistin Lindsey Stirling verpflichtet werden konnte.

Die Flucht nach Süden

Nach den tragischen Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“ fliehen Amicia und Hugo de Rune in den Süden Frankreichs und begeben sich dort auf die Suche nach einem Gegenmittel, mit dem Hugos geheimnisvolle Krankheit geheilt werden kann. Doch spätestens als Hugos Kräfte zu neuem Leben erwachen, kehren Tod, Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Fortan befinden sich die Geschwister erneut auf der Flucht.

Dabei setzen Amicia und Hugo all ihre Hoffnungen auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt. „Erfahre was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen, und was es kostet, deine Liebsten zu retten. Schlag aus den Schatten zu oder entfessle die Hölle, während du Gegner und Herausforderungen mithilfe von Waffen, Werkzeugen und überirdischen Kräften überwindest“, so die Entwickler der Asobo Studios weiter.

„A Plague Tale: Requiem“ wird ab dem 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

