A Plague Tale Requiem: Trailer zu Hugos Ratten-Fähigkeiten und Warnung vor Spoilern

Kurz vor dem Release des Adventures steht ein neuer Trailer zu "A Plague Tale: Requiem" bereit, in dem sich alles um Hugos Fähigkeiten in Bezug auf die Ratten dreht. Ergänzend zur Veröffentlichung des Videos bitten die Entwickler Frühstarter darum, auf die Verbreitung von Spoilern zu verzichten.

In der kommenden Woche erscheint mit „A Plague Tale: Requiem“ der Nachfolger zum gefeierten Story-Adventure „A Plague Tale: Innocence“ für die Konsolen und den PC.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten Focus Entertainment und die verantwortlichen Entwickler der Asobo Studios einen weiteren Trailer bereit. In diesem dreht sich alles um Hugos Fähigkeiten in Bezug auf die Ratten, die in der Geschichte von „A Plague Tale: Requiem“ eine wichtige Rolle spielen werden. Im Stealth-Modus verfügt Hugo beispielsweise über die Fähigkeit, durch Wände zu schauen und Amicia mitzuteilen, wo sich Gegner und mögliche Gefahren befinden.

Darüber hinaus ist Amicias Bruder in der Lage, Rattenschwärme zu beschwören, um mit ihnen Widersacher aus dem Weg zu räumen.

Entwickler bitten Frühstarter um Rücksicht

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wandten sich die Verantwortlichen der Asobo Studios an Spieler und Spielerinnen, die bereits etwas zu früh in den Genuss ihrer Retail-Kopie kamen. Zum einen werden potenzielle Frühstarter darum gebeten, sich noch ein wenig in Geduld zu üben und im besten Fall die Veröffentlichung des Day-One-Updates zu „A Plague Tale: Requiem“ abzuwarten, da nur durch den Patch eine vollwertige Spielerfahrung gewährleistet ist.

Darüber hinaus wird dazu aufgerufen, keine Spoiler in Umlauf zu bringen und darauf zu verzichten, anderen Nutzern die Spannung zu verderben. „Wir bitten euch darum, anderen das Spiel nicht zu verderben, damit jeder die komplette Geschichte von Requiem genießen kann“, so die Entwickler. „Uns liegt die Community sehr am Herzen und deshalb möchten wir, dass ihr alle jeden respektiert und einander das Spiel in vollen Zügen genießen lasst.“

Diskussionen über den Nachfolger möchten die Entwickler der Asobo Studios laut eigenen Angaben natürlich nicht unterbinden. Lediglich auf konkrete Aussagen zur Geschichte oder spannenden Wendungen sollte laut dem Studio aufgrund von Spoiler-Gefahr verzichtet werden.

„A Plague Tale: Requiem“ erscheint am 18. Oktober für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

