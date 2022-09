A Plague Tale Requiem: Entwickler sprechen über die Nutzung der DualSense-Features

Im Interview mit dem Play-Magazin sprachen die Entwickler der Asobo Studios über die Arbeiten am Action-Adventure "A Plague Tale: Requiem". Dabei drehte sich das Gespräch unter anderem um die Nutzung der exklusiven DualSense-Features.

Mit „A Plague Tale: Requiem“ erscheint im kommenden Monat der offizielle Nachfolger zum Überraschungshit „A Plague Tale: Innocence“ für den PC und die aktuellen Konsolen.

Kurz vor dem offiziellen Release des Sequels sprachen die verantwortlichen Entwickler der Asobo Studios im Interview mit dem Play-Magazin über die Arbeiten an „A Plague Tale: Requiem“. Ein Thema, das im Laufe des Interviews angesprochen wurde, ist die Nutzung der exklusiven DualSense-Features, mit der für eine noch dichtere Atmosphäre gesorgt werden soll. Laut den Asobo Studios werden die Funktionen des PS5-Controllers unter anderem dafür sorgen, dass ihr die Macht der Ratten in euren Händen spüren könnt.

Wie Lead-Level-Designer Kevin Pinson ergänzte, profitierten die Entwickler der Asobo Studios hier von den Erfahrungen, die mit der Entwicklung der PlayStation 5-Version von „A Plague Tale: Innocence“ gesammelt werden konnten.

Die Macht der Ratten in euren Händen

„Natürlich konzentriert sich das Studio auf die Verwendung der Haptik des DualSense, um sicherzustellen, dass Sie wirklich dieses schreckliche Gefühl in ihren Fingern spüren können, von Ratten umschwärmt zu werden“, führte Pinson aus. „Bei Requiem geht es auch viel um die Soundkulisse und die Körperlichkeit der Umgebung. Daher versuchen wir, das in das haptische Feedback zu übertragen. Mit dem PS5-DualSense zu spielen, fühlt sich wirklich gut an. Ich freue mich, dass die Leute bald spielen und uns Feedback dazu geben.“

Ein weiterer wichtiger Faktor, der im Laufe der Entwicklung berücksichtigt werden musste, war das Licht. Hier profitierten die Asobo Studios laut Pinson von der Hardware der neuen Konsolen, die es den Entwicklern ermöglichte, noch mehr dynamische Lichtquellen gleichzeitig darzustellen.

„Das Licht war natürlich schon im letzten Spiel eine wichtige Mechanik, mit der Sie Ratten von Amicia fernhalten konnten. Nun wird es durch die Verwendung von Teer erweitert. Wenn Sie es auf eine offene Flamme werfen, erhöht dieses klebrige Zeug für eine Weile den Flammenradius einer Fackel. Das breitere Licht ermöglicht es Ihnen, Gebiete zu erreichen, die Sie vorher nicht erreichen konnten“, heißt es hierzu.

„A Plague Tale: Requiem“ wird am 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, wird die Spielzeit bei 15 bis 18 Stunden liegen.

