A Plague Tale Requiem: Neues Video geht auf die Nutzung der Alchemie ein

Zu den spannendsten Neuveröffentlichungen der kommenden Monate dürfte zweifelsohne das Story-Adventure „A Plague Tale: Requiem“ gehören, das genau wie der erste Teil bei den französischen Asobo Studios entstand.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachte uns das Studio mit einem weiteren Video zum Nachfolger, das uns zum einen frische Spielszenen aus der Welt von „A Plague Tale: Requiem“ liefert. Darüber hinaus wird auf das Alchemie-Feature eingegangen, das die Protagonistin Amicia de Rune in die Lage versetzen wird, unterschiedliche Objekte und Tools herzustellen, die ihr im Kampf eine wichtige Hilfe sein werden.

Darunter „Ignifer“, mit dem brennbare Gegenstände wie Fackeln oder trockenes Gras entzündet werden können. Es vergrößert auch den Radius der Lagerfeuer und hilft euch dabei, Ratten abzuwehren.

Stealth, gelöschte Flammen und mehr

„Odoris“ ist bereits aus dem Vorgänger „A Plague Tale: Innocence“ bekannt und räumt euch die Fähigkeit ein, eine zähe Masse auf Oberflächen zu werfen, die wiederum Ratten anzieht und es euch so ermöglicht, sicher an den Rattenschwärmen vorbeizuschleichen. „Exstinguis“ löscht, wie es der Name schon sagt, Flammen. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr beispielsweise die Fackeln von Wachen aus einer sicheren Distanz heraus löschen und ihnen so ihren letzten Schutz gegen die Ratten nehmen.

Gleichzeitig verwirrt „Exstinguis“ Feinde und ermöglicht euch eine schnelle Flucht, nachdem ihr entdeckt wurdet. Laut Entwicklerangaben könnt ihr die verschiedenen Fähigkeiten und Tools der Alchemie strategisch klug miteinander kombinieren, um euch im Kampf gegen Wachen und andere Widersacher einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu verschaffen. Einen ersten Eindruck von der Nutzung der Alchemie in „A Plague Tale: Requiem“ liefert euch das folgende Video.

„A Plague Tale: Innocence“ wird ab dem 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

