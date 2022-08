A Plague Tale Requiem: Gameplay-Overview liefert Details zur Geschichte, den Fähigkeiten und mehr

Mit "A Plague Tale: Requiem" geht das Abenteuer von Amicia und Hugo de Rune in seine nächste Runde. Was spielerisch geboten wird, verrät euch der heute veröffentlichte Gameplay-Overview, der euch mehr als fünf Minuten frischer Spielszenen liefert.

Zu den ersten großen Titeln, mit denen der Gaming-Herbst 2022 eingeläutet wird, gehört das Action-Adventure „A Plague Tale: Requiem“, das sich bei den französischen Asobo Studios in Entwicklung befindet.

Heute bedachte uns das Studio in Zusammenarbeit mit PlayStation mit einem ausführlichen Gameplay-Overview, der es auf eine Länge von mehr als fünf Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf „A Plague Tale: Requiem“ ermöglicht. Zum einen warten Eindrücke aus der Geschichte und der Spielwelt auf euch.

Darüber hinaus wird auf die Fähigkeiten der beiden Protagonisten Amicia und Hugo de Rune eingegangen. Die tragischen Erfahrungen, die die beiden Geschwister in „A Plague Tale: Innocence“ machen mussten, führten vor allem bei Amicia dazu, dass die junge Heldin spürbar abhärtete und sich drohenden Kämpfen nun deutlich offener stellt.

Eine packende Geschichte über übernatürliche Kräfte

Die Geschichte von „A Plague Tale: Requiem“ setzt laut offiziellen Angaben sechs Monate nach den Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“ ein. Amicia und Hugo reisen in den Süden Frankreichs und suchen dort nach einer Insel, auf der sich ein potenzielles Heilmittel für Hugos mysteriöse Blutkrankheit befinden könnte. Auf ihrer Reise sehen sich die beiden Protagonisten diversen Gefahren ausgetzt.

Darunter der Inquisition und der Rattenplage, die ihnen bereits im ersten Teil das Leben schwer gemacht haben. Hugo droht in regelmäßigen Abständen, von den Kräften, die von seiner Blutkrankheit ausgehen, überwältigt zu werden. Genau wie in „A Plague Tale: Innocence“ steuert ihr Amicia aus der Third-Person-Perspektive und macht Gebrauch von diversen Stealth- und Kampffertigkeiten. Im Vergleich mit dem ersten Teil wurde in „Requiem“ vor allem das Kampfsystem erweitert und stellt euch nun mehr Möglichkeiten, eure Widersacher aus dem Weg zu räumen, zur Seite. Gleichzeitig kommen natürlich auch die Stealth-Elemente nicht zu kurz.

„A Plague Tale: Requiem“ wird am 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

