Resident Evil: Mehrere Ankündigungen geplant? Showcase offenbar eine Stunde lang

Wie aus den Metadaten hervorgehen soll, wird es der "Resident Evil"-Showcase in dieser Woche auf eine Länge von knapp einer Stunde bringen. Dies würde dafür sprechen, dass wir uns auf mehrere Präsentationen und Ankündigungen freuen dürfen.

In dieser Woche dürften Anhänger schauriger Horror-Abenteuer sicherlich auf ihre Kosten kommen. So findet am heutigen Mittwoch um 23 Uhr unserer Zeit ein großer „Silent Hill“-Showcase statt, auf dem unbestätigten Berichten zufolge unter anderem das Remake von „Silent Hill 2“ offiziell vorgestellt wird.

Weiter geht es am Freitag, den 21. Oktober 2022 um 0 Uhr deutscher Zeit mit einem Showcase zur „Resident Evil“-Reihe. Wie „PlayStation Game Size“ unter Berufung auf die Metadaten des entsprechenden Youtube-Streams berichtet, wird dieser länger ausfallen, als von vielen angenommen.

Entsprechend die Angaben von „PlayStation Game Size“ den Tatsachen, dann dürfen wir uns auf einen Livestream einstimmen, der es auf eine Laufzeit von 57 Minuten und sieben Sekunden bringen wird.

Plant Capcom mehrere Neuankündigungen?

Eine Länge, die darauf hindeuten dürfte, dass Capcom gleich mehrere „Resident Evil“-Projekte präsentieren wird. Bereits bestätigt wurden vom japanischen Publisher die Auftritte des im Frühjahr 2023 erscheinenden Remakes zu „Resident Evil 4“ sowie der Gold-Edition von „Resident Evil: Village“, die Ende Oktober für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird. Die Gold-Edition umfasst sowohl neue Charaktere für den Mercenaries-Modus als auch den „Shadows of Rose“ genannten DLC, der komplett in der Third-Person-Perspektive gespielt wird.

Da nicht davon auszugehen ist, dass die beiden Titel die komplette Laufzeit des Streams einnehmen werden, wird zudem mit der einen oder anderen Überraschung gerechnet. Unter diesen könnten sich die bereits angekündigte PlayStation VR2-Umsetzung von „Resident Evil: Village“ oder auch komplett neue Titel befinden. In der Vergangenheit setzte sich die Community beispielsweise immer wieder für ein mögliches „Resident Evil Revelations 3“ oder einen Nachfolger des „Outbreak“-Spin-offs ein.

Am Freitag dieser Woche ab Mitternacht unserer Zeit erfahren wir mehr.

🚨 Resident Evil Showcase Length : 57m 7s 🟦 #ResidentEvil pic.twitter.com/u06cKeonDw — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 19, 2022

