Resident Evil: Showcase mit Eindrücken zum Resident Evil 4-Remake und mehr angekündigt

Über Langeweile können sich Fans von Horrorspielen in dieser Woche sicherlich nicht beklagen. Denn nachdem Konami in dieser Woche bekannt gab, dass am morgigen Mittwoch ein Showcase zur Zukunft der „Silent Hill“-Reihe stattfinden wird, zog nun auch Capcom nach.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, dürfen sich Anhänger der „Resident Evil“-Franchise ebenfalls über einen Games-Showcase freuen. Los geht es am Freitag, den 21. Oktober 2022 um 0 Uhr unserer Zeit. Laut der offiziellen Ankündigung möchte Capcom das Event nutzen, um den Spielern und Spielerinnen mehrere „Resident Evil“-Projekte vorzustellen.

Der Fokus wird dabei unter anderem auf dem Remake von „Resident Evil 4“ liegen.

Plant Capcom zudem Neuankündigungen?

Ein weiterer Titel, der für den Showcase bestätigt wurde, ist die Ende des Monats erscheinende Gold-Edition zu „Resident Evil: Village“, die neue Charaktere für den Mercenaries-Modus sowie den DLC „Shadow Rose“ umfassen wird, der in der neuen Third-Person-Perspektive gespielt wird und euch die Kontrolle über Ethans Tochter Rose einräumt.

Darüber hinaus deutete Capcom in der offiziellen Ankündigung an, dass wir uns möglicherweise auf die eine oder andere Überraschung beziehungsweise Neuankündigung freuen dürfen. Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen von Capcom diesbezüglich allerdings nicht. Daher werden wir uns noch bis Ende der Woche in Geduld üben müssen.

Die „Resident Evil: Village – Gold Edition“ wird ab dem 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Das Remake zu „Resident Evil 4“ hingegen erscheint erst am 24. März 2023.

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

🌿 https://t.co/hqujZb66JQ pic.twitter.com/7Irt58LRpC — Resident Evil (@RE_Games) October 17, 2022

