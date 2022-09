Resident Evil 4: Remake erscheint auch für die PS4

Das Remake von „Resident Evil 4“ wird neben den bereits angekündigten Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam) auch für PlayStation 4 erscheinen, wie Capcom heute bekanntgab. Am Termin ändert sich nichts. Der Launch erfolgt am 24. März 2023 für sämtliche der bestätigten Plattformen.

Während weitere Informationen zum Spiel nicht enthüllt wurden, kündigte Capcom heute ebenfalls an, dass man im Oktober einen „Resident Evil Showcase“-Livestream veranstalten wird, bei dem es weitere Neuigkeiten geben wird.

Rettet die Präsidententochter

Das Spiel basiert auf dem originalen Action-Horror-Klassiker aus dem Jahr 2005, der unter der Regie von Shinji Mikami entstand und zuerst auf dem GameCube erschien. Im Laufe der Jahre folgten Veröffentlichungen auf weiteren Plattformen.

„Resident Evil 4“ ist zeitlich im Herbst 2004 angesiedelt und lässt die Spieler in die Rolle von Leon S. Kennedy schlüpfen, der seine Erlebnisse in Raccoon City einige Jahre zuvor überlebt hat und als hartgesottener Regierungsagent für Präsident Graham tätig ist. Im Spielverlauf gilt es, in eine abgelegene Region in Europa zu reisen, um Grahams entführte Tochter Ashley vor einer mysteriösen Organisation zu retten.

Laut Capcom wird das Remake von „Resident Evil 4“ die Essenz des Originalspiels beibehalten, während es „modernisiertes Gameplay, eine neu gestaltete Handlung und lebendige, detaillierte Grafik“ bietet.

„Dieses Mal wird das Spiel so entwickelt, dass es die modernste Qualität für einen Survival-Horror erreicht, der für das Jahr 2023 geeignet ist, während die Essenz des Originalspiels erhalten bleibt“, so Capcom.

Das Remake von „Resident Evil 4“ erscheint wie anfangs erwähnt am 24. März 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox Series S. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themenübersicht aufgelistet.

