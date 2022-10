Uncharted – Legacy of Thieves Collection: Launch-Trailer zum PC-Release

Anfang des Jahres kam „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ für die PlayStation 5 heraus. Nun kann die Kollektion auch auf dem PC gespielt werden. Enthalten ist der vierte Hauptableger und das Spinoff mit Chloe Frazer.

Passend zur Veröffentlichung hat Sony den Launch-Trailer hochgeladen:

Optimistisch bezüglich weiterer PC-Veröffentlichungen

Um „Uncharted“ auf den PC zu bringen, hat Naughty Dog mit Iron Galaxy Studios zusammengearbeitet. Weil die Entwickler dabei eine Menge gelernt haben, blicken sie zukünftigen PC-Portierungen „mit großer Begeisterung“ entgegen.

Zahlreiche PC-Funktionen und Anpassungsoptionen sind enthalten. Eines der wichtigsten Features dabei ist die Ultrawide-Unterstützung, dank der die beiden Titel auf 21:9 Monitoren dargestellt werden können.

Um das Spielerlebnis auch an Maus & Tastatur anzupassen, mussten bestimmte Spielmechaniken neu interpretiert werden. Ein Beispiel dafür ist ein spannendes Minispiel, bei dem ihr Schlösser knacken müsst. Zudem hat Naughty Dog für eine reibungslose Spielerfahrung bei unterschiedlichen Einstellungen die Engine überarbeitet.

Weitere Meldungen zu „Uncharted“:

Das Entwicklerstudio freut sich bereits, in naher Zukunft „The Last of Us Part I“ für den PC zu veröffentlichen. Alle im Team profitieren laut Vizepräsident Christian Gyrling davon, die PC-Entwicklung fortan zu berücksichtigen. Die Bedeutung der PS5 als Hauptplattform würde dadurch „in keiner Weise geschmälert“ werden.

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ ist sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar. Der Preis beträgt 49,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren