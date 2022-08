Uncharted 4 & The Last of Us 2: Avengers-Regisseure bewerten Verfolgungsjagden

Uncharted 4 & The Last of Us 2:

Die Russo-Brüder bewerteten bei IGN Verfolgungsjagden aus bekannten Videospielen. Darunter befanden sich unter anderem "Uncharted 4: A Thief's End" und "The Last of Us Part 2".

Als Regisseure, Drehbuchautoren und Produzenten können Anthony und Joe Russo auf eine langjährige Erfahrung in der Filmproduktion vorweisen. Gemeinsam sind die beiden als Russo-Brüder bekannt, die namhafte Produktionen wie „Avengers: Endgame“ gedreht haben.

In einem IGN-Video aus dem Juli bewerteten die zwei Filmexperten mehrere Ingame-Verfolgungsjagden. Und gleich zu Beginn ist die legendäre Spielszene aus „Uncharted 4: A Thief’s End“ zu sehen. Hier hilft Nathan Drake gemeinsam mit Sully seinem Bruder dabei, den Shoreline-Söldnern zu entkommen. Joe Russo bezeichnet“Uncharted“ als „eine der besten Action-Spiele-Reihen aller Zeiten.“

Wie aus einem Drehbuch von Steven Spielberg

Später ist dann auch „The Last of Us Part 2“ an der Reihe. Gezeigt wird Abbys Begegnung mit dem Rattenkönig im Keller des Krankenhauses. Joe Russo kommt diese Gameplay-Passage so vor, als wäre sie „eine Seite aus Steven Spielbergs Drehbuch“. Der 51-Jährige geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet das postapokalyptische Action-Adventure als „eines der großartigsten Spiele, die je gemacht wurden.“

Darüber hinaus haben die Russo-Brüder weitere Verfolgungsjagden aus folgenden Spielen bewertet. Alle Titel in der Übersicht seht ihr hier aufgelistet:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Resident Evil Village

It Takes Two

Heavy Rain

Der neueste Film von Anthony und Joe Russo heißt übrigens „The Gray Man“. Seit dem 22. Juli ist dieser Action-Thriller auf Netflix verfügbar. Worum es darin geht, ist in diesem Fall naheliegend: Verfolgungsjagden.

