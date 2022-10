Resident Evil Village: Neuer Trailer zeigt Shadows of Rose und den Third-Person-Modus

Im Rahmen eines Showcase stellte Capcom in der heutigen Nacht einen frischen Trailer zur Gold-Edition von "Resident Evil: Village" bereit. Zu sehen sind der "Shadows of Rose"-DLC und die neue Third-Person-Perspektive.

Im Laufe der heutigen Nacht fand ein Showcase zur „Resident Evil“-Reihe statt, das von Capcom genutzt wurde, um uns ausgewählte Titel zu präsentieren.

Unter diesen befand sich auch die Gold-Edition zu „Resident Evil: Village“, die Ende des Monats für die Konsolen sowie den PC erscheinen und neben dem Hauptspiel von „Village“ diverse neue Inhalte umfassen wird – darunter drei neue Charaktere für den Mercenaries-Modus.

Hinzukommt der „Shadows of Rose“ genannte DLC, der in der neuen Third-Person-Perspektive gespielt wird und sich in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt.

Das tragische Schicksal der Familie Winters

Die Geschichte von „Shadows of Rose“ setzt 16 Jahre nach den Geschehnissen von „Resident Evil: Village“ ein und versetzt euch in die Rolle von Rose, der Tochter des Protagonisten Ethan Winters, die dem tragischen Schicksal ihrer Familie auf den Grund geht. Wie die Entwickler von Capcom vor einigen Tagen verrieten, fällt der Schwierigkeitsgrad von „Shadows of Rose“ etwas höher aus, als es noch im Hauptspiel der Fall war.

Unter anderem wurde die Anzahl der Munition und der Heilgegenstände, die in der Spielwelt gefunden werden können, reduziert. Dadurch sind die Spieler und Spielerinnen laut Entwicklerangaben dazu gezwungen, Ressourcenmanagement zu betreiben und mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen hauszuhalten.

Die Gold-Edition zu „Resident Evil: Village“ wird am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

