Resident Evil Village: „Shadows of Rose“ schließt die Geschichte der Familie Winters ab

Capcom hat mitgeteilt, dass man die Geschichte rund um die Familie Winters mit der kommenden "Resident Evil: Village"-Erweiterung "Shadows of Rose" offiziell abschließen wird.

Ende des kommenden Monats wird Capcom mit „Shadows of Rose“ eine Story-Erweiterung zu dem Survival-Horrortitel „Resident Evil: Village“ veröffentlichen, die die Geschichte nach dem Abspann des im Frühjahr 2021 erschienenen Abenteuers weitererzählen wird. Nun hat Director Kento Kinoshita bestätigt, dass dies der finale Akt der Winters-Familie sein wird.

Ein Abschluss einer Reise

Gegenüber IGN betonte der Entwickler, dass man die „Shadows of Rose“-Geschichte erschafft, um die Winters-Saga zum Abschluss zu bringen. Dies würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die zukünftigen „Resident Evil“-Spiele den Fokus auf andere Charaktere legen wird. Ob dies komplett neue oder altbekannte Gesichter sein werden, wird abzuwarten bleiben. Schließlich wird sich Capcom diesbezüglich nicht äußern.

Die Saga rund um Ethan und Mia Winters begann im 2017 veröffentlichten „Resident Evil 7: Biohazard“, als man sich mit der Baker-Familie angelegt hatte. In „Resident Evil: Village“ wurden wiederum die Folgen der Experimente abgehandelt, die die Bakers vorgenommen haben. Dabei wurde auch bekannt, dass Ethan und Mia eine Tochter namens Rose haben, die in der kommenden Erweiterung im Mittelpunkt stehen wird.

„Shadows of Rose“ wird im Rahmen der „Winters Expansion“ sowie der „Resident Evil: Village – Gold Edition“ am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

