US-Charts: FIFA 23 und PS5 haben im September dominiert

Mat Piscatella von der NPD Group informierte am heutigen Freitag über die meistverkauften Konsolen und Videospiele in den USA.

Mit „FIFA 23“ war im September eine Fußballsimulation am gefragtesten – und das in den Vereinigten Staaten. Dahinter reihen sich gleich zwei weitere Sportspiele ein. Sonys Neuauflage „The Last of Us Part I“ schaffte es immerhin auf Platz fünf.

Die 20 meistverkauften Spiele

Alle weiteren Platzierungen zeigt die folgende Auflistung:

FIFA 23 Madden NFL 23 NBA 2K23 Splatoon 3 The Last of Us Part I Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Saints Row Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle Elden Ring Mario Kart 8 Minecraft Marvel’s Spider-Man LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Super Smash Bros. Ultimate Call of Duty: Black Ops Cold War Horizon Forbidden West Call of Duty: Vanguard Assassin’s Creed Valhalla MLB: The Show 22^ Dragon Ball Z: Kakarot

Die 10 meistverkauften PlayStation-Spiele

So sieht die Reihenfolge bei den PlayStation-Besitzern aus:

FIFA 23 Madden NFL 23 NBA 2K23 The Last of Us Part I Saints Row Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Elden Ring Horizon Forbidden West Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle Gran Turismo 7

Im Hinblick auf die Konsolenverkäufe konnte sich wie im August die PlayStation 5 durchsetzen. Sowohl bei den verkauften Einheiten als auch dem Umsatz war die Sony-Konsole führend. Die Switch hat die zweitmeisten Einheiten vorzuweisen, während die Xbox Series X/S für den zweithöchsten Umsatz sorgte.

Insgesamt haben die Amerikaner 4,1 Milliarden Dollar für Videospiele und Konsolen ausgegeben. Dabei hat die Hardware aufgrund der verbesserten Liefersituation am besten abgeschnitten. Den dritten Monat in Folge konnte ein zweistelliges Wachstum (in Prozenten) verzeichnet werden. Vergleichen wir den September 2022 mit dem Vorjahresmonat, ist jedoch ein Verkaufsrückgang von vier Prozent zu bemerken.

Das meistverkaufte Zubehör war übrigens der Xbox Wireless Controller in Carbon Black. Für Gamepads allgemein wurde mehr Geld ausgegeben, für Headsets wiederum weniger.

