Overwatch 2: Traditionelles Halloween-Event mit Koop-Modus beginnt heute

Wie auch im Vorgänger veranstaltet Blizzard in „Overwatch 2“ ein Halloween-Event. Am heutigen Dienstag geht es los. Bis zum 9. November habt ihr Zeit, um daran teilzunehmen.

In einem exklusiven Koop-Modus dürft ihr zu viert gruselige Missionen in Angriff nehmen. Dabei verdient ihr euch kosmetische Belohnungen, die den Helden einen unheimlichen Look verleihen. Erwähnenswert sind an dieser Stelle die Namenskarte „Nachteinbruch über Adlersbrunn“ und der Waffenanhänger Jack-o‘-Lantern. Skins für die Helden müssen wiederum im Shop gekauft werden.

Worum es im Event geht? Hackerin Sombra agiert als die Braut von Frankenstein und sinnt nach Rache für ihren toten Schöpfer. Mit Verstärkung kehrt sie nach Adlersbrunn zurück, um reichlich Chaos anzurichten.

Spott wegen Mikrotransaktionen

Gegen ein schön inszeniertes Event hat sicherlich niemand etwas. Die Kommentare drehen sich allerdings vielmehr um die kostspieligen Ingame-Käufe, die laut den Spielern überzogen sind. So kostet nur ein einziger Helden-Skin 20 Euro. Da wünscht sich der ein oder andere Fan doch tatsächlich die Lootboxen aus dem Vorgänger zurück.

Hier der Trailer zum Halloween-Event:

„Overwatch 2“ ist seit dem 4. Oktober auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC kostenlos spielbar.

