Overwatch 2: Blizzard verrät neue Spielerzahl

„Overwatch 2“ legte einen recht holprigen Launch hin. Zu den Problemen gehörten unter anderem Serverüberlastungen, DDoS-Attacken sowie schwerwiegende Bugs. Hinzukamen anfangs höhere Einstiegshürden, da für die Registrierung eine SMS-Bestätigung erforderlich war, aber Prepaidsysteme weitgehend ausgeschlossen wurden.

Ein großer Teil der Probleme wurde inzwischen behoben und auch die Spielerzahl kann sich durchaus sehen lassen. Auf Twitter verkündete Blizzard, dass „Overwatch 2“ innerhalb von nur zehn Tagen nach der Veröffentlichung über 25 Millionen Spieler anziehen konnte.

Das ist sicherlich ein hervorragender Start. Doch angesichts der Größe der IP und der Tatsache, dass „Overwatch 2“ mehrere Jahre lang erwartet wurde, ist eine derartige Zahl keine Überraschung. Hinzukommt, dass es sich bei „Overwatch 2“ im Gegensatz zum Vorgänger um ein Free-to-Play-Spiel handelt, sodass Spieler eher gewillt sein dürften, unverbindlich hineinzuschnuppern.

TWENTY FIVE. MILLION. PLAYERS. IN. TEN. DAYS. 🤯

Thank you to the 25 Million Players who have now jumped into #Overwatch2 with us 💙🧡 pic.twitter.com/2ESBr5Shmk

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 14, 2022