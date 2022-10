Overwatch 2: Massive DDoS-Attacken zum Launch des Nachfolgers

Am gestrigen Dienstag Abend brachten die Entwickler von Blizzard Entertainment mit „Overwatch 2“ den offiziellen Nachfolger zum langlebigen Multiplayer-Shooter an den Start, der in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht wurde.

Lange sollte die Freude der Spieler und Spielerinnen allerdings nicht währen. Stattdessen mehrten sich auf den sozialen Kanälen und Plattformen die Stimmen, dass die Nutzer mit Verbindungs- beziehungsweise Log-In-Problemen zu kämpfen hatten und die „Unexpected Server Error“-Fehlermeldung zu Gesicht bekamen.

Probleme, die laut Entwicklerangaben weniger auf die Serverstruktur an sich, sondern stattdessen auf massive DDoS-Angriffe zurückführen sind.

Entwickler arbeiten mit Nachdruck an einer Lösung

Wie Mike Ybarra, der Präsident von Blizzard Entertainment, versprach, arbeiten die Entwickler derzeit mit Nachdruck an einer Lösung, um so schnell wie möglich eine reibungslose Spielerfahrung zu gewährleisten. „Die Teams arbeiten hart an den Serverproblemen von Overwatch 2. Wir sind beeindruckt von der Aufregung der Spieler und werden uns weiterhin auf die Probleme konzentrieren, um den Spielern den Spaß zurückzubringen. Danke für eure Geduld“, so Ybarra via Twitter.

„Leider erleben wir einen Massen-DDoS-Angriff auf unsere Server. Die Teams arbeiten hart daran, das Problem zu mindern/zu verwalten. Dies verursacht viele Drop-/Verbindungsprobleme“, heißt es weiter. Über die sozialen Kanäle möchte Blizzard Entertainment die Community über entsprechende Updates auf dem Laufenden halten.

„Overwatch 2“ ersetzt seinen Vorgänger komplett und ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

[#OW2] We’re aware that some players are encountering an Unexpected Server Error message when attempting to sign in. This is actively being worked on. Thank you for your patience! — Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) October 4, 2022

