Overwatch 2: Einschränkungen für neue Spieler und Launch-Trailer

Blizzard hat weitere Details zum Launch von „Overwatch 2“ veröffentlicht und in diesem Zusammenhang auch bestätigt, dass neue Spieler etwa 100 Matches spielen müssen, bevor sie einen Zugriff auf alle Helden des ersten „Overwatch“ erhalten.

Zuvor greift eine weitere Beschränkung. Denn Funktionen wie der Chat im Spiel und der kompetitive Modus werden gesperrt, bis neue Spieler bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Entscheidung, einige Inhalte und Features zu sperren, sei Teil eines Einführungsprozesses, den das Studio als „First Time User Experience“ (FTUE) bezeichnet.

„Dieser Ansatz führt neue Spieler schrittweise an die Welt von Overwatch heran und bringt ihnen verschiedene Modi, Regeln und andere fortgeschrittene Aspekte des Spiels auf verständliche Weise näher“, so Blizzard.

Die meisten Beschränkungen gelten allerdings nicht in Gruppen, sodass Einsteiger so gut wie alle Spielmodi jederzeit mit ihren Freunden spielen können. Jedoch bilden Ranglistenmatches eine Ausnahme, da neue Spieler eine bestimmte Herausforderung abschließen müssen, um Zugang zu diesem Spielmodus zu erhalten.

Ranglistenmatches erst nach 50 gewonnenen Spielen

Um am Ranglistenmodus teilnehmen zu können, müssen Spieler in „Overwatch 2“ 50 Matches der Schnellsuche gewinnen. Das gebe neuen Spielern Zeit, sich auf die in Ranglistenmatches vorherrschenden höheren Erwartungen vorzubereiten. „Während Neueinsteiger die Ranglistenmatches freispielen, analysieren wir ihr Niveau, um die Spielersuche optimal an die Bedürfnisse aller Spieler anzupassen“, so Blizzard weiter.

Die neue Herangehensweise habe einen weiteren Vorteil: Da neue Spieler mehr Zeit investieren müssen, bevor sie in „Overwatch 2“ alle Inhalte und Modi nutzen können, soll das Cheating besser bekämpft werden. Denn gerade die Ranglistenmatches seien ohne gewonnene Matches nicht zugänglich.

Hinzukommt, dass „Overwatch 2“-Spieler eine Telefonnummer angeben müssen, die mit ihrem Battle.net-Account verbunden ist. „Diese zusätzliche Sicherheitsebene ist eine in der Branche bewährte Lösung zur Bekämpfung von Betrug und störendem Verhalten und schützt euer Overwatch 2-Erlebnis noch besser vor bösartigen Akteuren“, heißt es in einem Statement von Blizzard.

Weitere Details zu den Besonderheiten für neue Spieler sind auf dem deutschsprachigen Blizzard-Blog aufgeführt.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2:

„Overwatch 2“ wird am 4. Oktober 2022 um 21 Uhr in eine Early Access-Phase starten und FTUE wird nur Accounts betreffen, die an oder nach diesem Datum erstellt wurden. Nachfolgend könnt ihr euch schon heute den verfrühten Launch-Trailer anschauen.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren