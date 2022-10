Rocksteady: Mitgründer Hill & Walker gehen von Bord – Suicide Squad so gut wie fertiggestellt

Rocksteady arbeitet derzeit an "Suicide Squad: Kill the Justice League".

Aktuell arbeiten die „Batman Arkham“-Macher von Rocksteady am Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“, um den es in den vergangenen Monaten recht still wurde.

In einem aktuellen Statement lieferten uns Warner Bros. Interactive und Rocksteady ein kleines Status-Update zur Entwicklung und wiesen darauf hin, dass die Arbeiten an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ so gut wie abgeschlossen sind. Was das Ganze für die Enthüllung erster Gameplay-Szenen oder eines möglichen Releasetermins bedeutet, ließen die beiden Studios leider offen.

Wie des Weiteren bekannt gegeben wurde, entschlossen sich die beiden Studio-Mitgründer Sefton Hill und Jamie Walker dazu, Rocksteady Ende des Jahres zu verlassen, um sich nach neuen kreativen Herausforderungen umzuschauen.

Auf der Suche nach neuen Abenteuern

„Da Suicide Squad: Kill the Justice League fast fertig ist, haben beide beschlossen, Rocksteady Ende 2022 zu verlassen und ein neues Gaming-Abenteuer zu beginnen“, kommentierte David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, den Abgang der beiden Studio-Veteranen. „Wir haben größten Respekt und Dankbarkeit für Jamie und Sefton und wünschen ihnen alles Gute für ihr neues Unterfangen, und wie viele Fans freuen wir uns auf das, was sie als nächstes tun.“

„Von dem Tag an, als wir das Unternehmen 2004 gegründet haben, bis heute, war Rocksteady unser Leben und unsere Seele“, ergänzten Hill und Walker. „Es hat uns die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was wir am meisten lieben: Großartige Spiele mit außergewöhnlich talentierten Leuten zu entwickeln.“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Wir sind so stolz auf das Team hier für die Spiele, die wir alle zusammen gemacht haben, von unserem ersten Spiel Urban Chaos über die beliebte Arkham-Serie bis hin zum epischen Suicide Squad“, heißt es abschließend.

Quelle: Rocksteady

Weitere Meldungen zu Rocksteady.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren