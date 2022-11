Octopath Traveler 2: Trailer stellt die spielbaren Helden Partitio & Osvald vor

In dieser Woche versorgte uns Square Enix mit einem frischen Trailer zum 2023 erscheinenden Rollenspiel "Octopath Traveler 2". Dieser stellt uns mit dem Händler Partitio und dem Weisen Osvald zwei der spielbaren Helden vor.

Vor wenigen Wochen kündigte Square Enix mit „Octopath Traveler 2“ den offiziellen Nachfolger zum Rollenspiel aus dem Jahr 2018 an, bei dem ein weiteres Mal auf den beliebten 2D-HD-Stil gesetzt wird.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, wird euch „Octopath Traveler 2“ eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen und eine Gruppe von neuen spielbaren Helden bieten. In einem frisch veröffentlichten Trailer werden euch zwei der Protagonisten etwas näher vorgestellt: Der Händler Partitio auf der einen und der Weise Osvald auf der anderen Seite.

Im Zuge des Videos wird sowohl auf die Hintergrundgeschichten als auch die verschiedenen Fähigkeiten der beiden Helden eingegangen.

Square Enix verspricht verschiedene Neuerungen

Laut Square Enix werden in „Octopath Traveler 2“ verschiedene bekannte Gameplay-Elemente des ersten Teils zurückkehren. Darunter die Kampf-Aktionen „Break“, „Boost“ und „BP“, die durch die neuen „Latent Powers“ erweitert werden. Hierbei haben wir es mit mächtigen Angriffen zu tun, die den ultimativen Attacken anderer Rollenspiele entsprechen und ausgeführt werden können, wenn ein dafür vorgesehener Balken gefüllt wurde.

Zu den neuen Features, die euch der Nachfolger bietet, gehören die erweiterten Dialoge, in denen ihr mit euren Antworten Einfluss auf den weiteren Verlauf des Gesprächs nehmen könnt. Hinzukommen die individuellen Fähigkeiten der Helden, die wahlweise am Tag oder in der Nacht eingesetzt werden können und euch verschiedene Vorteile einräumen.

„Octopath Traveler 2“ erscheint am 23. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

