Octopath Traveler 2: Rollenspiel-Sequel mit Trailer und ersten Details vorgestellt

Auch der offizielle Nachfolger zum 2018 veröffentlichten Überraschungshit „Octopath Traveler“ gehörte zu den Titeln, die im Zuge der heutigen Nintendo Direct vorgestellt wurden.

Wie Square Enix bekannt gab, befindet sich „Octopath Traveler 2“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 sowie Nintendos Switch in Entwicklung und wird genau wie der erste Teil eine Geschichte erzählen, die euch in die Rolle von acht unterschiedlichen Charakteren versetzt.

Auf ein Wiedersehen mit den Helden und Heldinnen des ersten Teils solltet ihr nicht rechnen. Stattdessen wartet im Nachfolger eine neue Geschichte mit einer komplett neuen Besetzung auf euch, die erneut verschiedene Klassen wie Diebe, Krieger, Apotheker oder Tänzer abdeckt.

Square Enix verspricht mehr Charakter-Interaktionen

„Eine der häufigsten Anfragen von Spielern von Octopath Traveler war, dass sie sehen wollten, wie die verschiedenen Protagonisten mehr miteinander interagieren. Bedenken Sie, dass dieses Feedback gut und wahrhaftig angekommen ist“, heißt es in der heutigen Ankündigung. „In Octopath Traveler 2 gibt es mehr Interaktionen zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Gruppe. Im Laufe ihrer Reise werden sich zwischen den Protagonisten zusätzliche Geschichten entfalten, die die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen.“

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Möglichkeit, Dialoge mit verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten beeinflussen zu können. Darüber hinaus verfügen die Helden nun über zwei individuelle Fähigkeiten, die am Tag und in der Nacht eingesetzt werden können. Als Beispiel nennt Square Enix den Krieger Hikari, der tagsüber NPCs zu Duellen herausfordern und in der Nacht Menschen bestechen kann, um an wichtige Informationen zu gelangen.

Im Kampf kehren mit „Break“, „Boost“ und „BP“ diverse vertraute Elemente zurück, die durch die „Latent Powers“ genannte neue Mechanik erweitert werden. Die „Latent Powers“ entsprechen den ultimativen Fähigkeiten anderer Rollenspiele und können ausgelöst werden, sobald sich ein dafür vorgesehener Balken gefüllt hat.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Umgebungen sind detaillierter und bieten vielfältigere Kamerawinkel“, heißt es zu den technischen Verbesserungen des Nachfolgers. „Charakter-Sprites sind vielfältiger, mit noch mehr Animationen, um ihre Emotionen zu vermitteln. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

„Octopath Traveler 2“ erscheint am 24. Februar 2023.

Weitere Meldungen zu Octopath Traveler 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren