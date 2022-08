Wyrdsong: „Fallout“-Veteranen kündigen neues okkultes Open-World-Rollenspiel an

Ein okkultes Open-World-Rollenspiel namens "Wyrdsong" befindet sich bei Bethesda- und Obsidian Entertainment-Veteranen in Entwicklung. Die Veröffentlichung wird jedoch sehr lange auf sich warten lassen.

Einige Bethesda- und Obsidian Entertainment-Veteranen haben ein neues Entwicklerstudio namens Something Wicked Games gegründet und die Opening Night Live genutzt, um mit einem Teaser-Trailer ein neues okkultes Open-World-Rollenspiel namens „Wyrdsong“ anzukündigen.

Einige wenige Details wurden genannt

Auch wenn die Informationen noch rar gesät sind, so hat sich Jeff Gardiner, der zuvor 15 Jahre bei Bethesda unter anderem an „Fallout 76“ gearbeitet hatte, einem Interview mit Eurogamer gestellt. Unterstützt wird Gardiner von Charles Staples, dem Designchef hinter „The Outer Worlds“. Das Studio wird im Übrigen von NetEase finanziert.

Die beiden Chefentwickler haben verraten, dass „Wyrdsong“ in Portugal angesiedelt sein und sich um die Gründung der Tempelritter drehen wird. „Wir siedeln es im Portugal um das 12. Jahrhundert herum an. Portugal ist der Ursprung der Tempelritter ─ eine Menge Leute realisieren das nicht. Es gibt eine Menge Diskussionen darüber, wo sie tatsächlich herstammen. Eine Menge an Dokumentationen scheinen anzudeuten, dass die Templer dort gegründet wurden“, sagte Gardiner.

Man wird die mythologische Geschichte der Templer beleuchten und zugleich in eine schaurige Stimmung gehen, um auch die düsteren Elemente, die Geheimgesellschaft sowie die okkulten Elemente der Templer abzudecken. Des Weiteren soll man die Wahl haben, was man spielt und welches Geschlecht der Charakter haben wird.

Allerdings befindet sich die Entwicklung von „Wyrdsong“ noch in einem sehr frühen Status, weshalb man noch einige Jahre auf die Veröffentlichung warten kann.

