PSN Store Deals: Neues Angebot der Woche freigeschaltet

Einen groß angelegten neuen Sale gab es im PlayStation Store in dieser Woche nicht. Aber zumindest der allgemeine Deal of the Week wurde freigeschaltet. Mehrere „Hitman“-Spiele wandern damit günstiger in den Besitz der Spieler.

Dazu gehört die „Hitman Game of the Year Edition“, die im Zuge des Sales für 8,99 statt 59,99 Euro verkauft wird. Um einen ungewöhnlichen Preis handelt es sich nicht. Denn in den vergangenen Jahren war der Titel regelmäßig in den wiederkehrenden PSN-Sales vertreten, zuletzt allerdings für 11,99 Euro.

Ebenfalls häufiger im Angebot war, das diesmal zum Preis von 10,49 statt 69,99 Euro verkauft wird. Der gleiche Preis wurde Ende September für PS Plus-Mitglieder erreichet. Der Rabatt liegt zwar bei rechnerisch 85 Prozent. Doch werden die vollen 69,99 Euro im freien Handel längst nicht mehr fällig. Die Disk-Fassung von „Hitman 2“ kostet auch ohne Sale

„Hitman 3“ ist ein weiterer Bestandteil des Deals der Woche. 24,49 statt 69,99 Euro werden diesmal fällig – wie schon im vergangenen Juli für PlayStation Plus-Mitglieder. Bei Amazon sind es für die PS5-Fassung auf Disk momentan 36,90 Euro.

Komplette Trilogy für 34,99 Euro

Abgerundet wird der Sale von der „Hitman Trilogy“, die für 34,99 statt 99,99 Euro verkauft wird, was einem Rabatt von 65 Prozent entspricht. Im PlayStation Store ist es der bisher beste Preis für das Paket.

Falls nichts für euch dabei ist: Auch die Sales der Vorwochen sind weiterhin gültig. Dazu gehören die November-Rabatte mit mehr als 900 Angeboten und die Spiele unter 15 Euro.

Ebenfalls wurden in dieser Woche die neuen Essential-Spiele von PlayStation Plus freigeschaltet. Sobald sie einmal in eurer Bibliothek sind, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, während die Extra- und Premium-Spiele mit der Zeit aus der Bibliothek verschwinden können. Welche Games im laufenden November weichen, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Die neuen PS Plus-Spiele der Extra- und Premium-Stufen lassen hingegen noch etwas auf sich warten. Angekündigt werden sie voraussichtlich am kommenden Mittwoch, bevor am Dienstag der Folgewoche deren Freischaltung erfolgt.

