Sherlock Holmes The Awakened: Das Remake zeigt sich im ersten Gameplay-Trailer

Mit "Sherlock Holmes: The Awakened" arbeitet Frogwares an einem Remake des damaligen Point & Click-Adventures. Was spielerisch und grafisch geboten wird, verrät euch der offizielle Gameplay-Trailer.

Im Sommer dieses Jahres stellten die Entwickler von Frogwares mit „Sherlock Holmes: The Awakened“ ein weiteres Detektiv-Abenteuer für die Konsolen und den PC vor.

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, haben wir es bei „Sherlock Holmes: The Awakened“ mit einem Remake des vor knapp 15 Jahren veröffentlichten Point & Click-Adventures zu tun. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was grafisch und spielerisch geboten wird, stellte Frogwares in dieser Woche einen ersten Gameplay-Trailer zu „Sherlock Holmes: The Awakened“ bereit.

Dieser zeigt euch unter anderem, wie der Sprung von einem Point & Click-Adventure zu einem klassischen „Sherlock Holmes“-Abenteuer in 3D vollzogen wurde.

Ein Remake auf Basis der Unreal Engine 4

Das Remake „Sherlock Holmes: The Awakened“ wird auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt und bekommt neben der neuen spielerischen Ausrichtung zudem komplett neue Assets spendiert. Zu den weiteren Verbesserungen, die die Entwickler von Frogwares versprechen, gehören frische Gameplay-Features sowie komplett neu gestaltete Nebenmissionen, mit denen die Handlung des Detektiv-Abenteuers erweitert wird.

Darüber hinaus wurde die Nutzeroberfläche komplett neu gestaltet und auf die 3D-Erfahrung des Remakes zugeschnitten. Abgerundet wird die Neuauflage von einer überarbeiteten Vertonung, die unter anderem mit einer englischen Sprachausgabe und neuen Soundeffekten aufwarten wird.

„Sherlock Holmes: The Awakened“ wird im Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

