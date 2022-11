TMNT Shredder’s Revenge: Für die PS5 bestätigt – wenn auch mit einem kleinen Haken

Im Sommer dieses Jahres veröffentlichten Dotemu und Tribute Games das unterhaltsame Beat’em Up „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ für die Konsolen und den PC.

Bisher erschien das neue Abenteuer der wehrhaften Schildkröten lediglich für die alten Konsolen und musste auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S über die jeweilige Abwärtskompatibilität gespielt werden. Nachdem in den vergangenen Wochen das Gerücht aufkam, dass „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ für die aktuellen Konsolen umgesetzt wird, wurde nun zumindest eine native PlayStation 5-Version des Beat’em Ups angekündigt.

Allzu viel erwarten solltet ihr von dieser jedoch nicht.

Technische Optimierungen oder gar neue Features werden auf der PlayStation 5 nämlich nicht geboten, wie Tribute Games in der offiziellen Ankündigung ausführte. Stattdessen handelt es sich bei der nativen PS5-Version von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ um eine simple 1:1-Portierung.

„Diese Version ist identisch zur PS4 und enthält keine zusätzlichen Funktionen oder Inhalte“, so Tribute Games kurz und knapp. Solltet ihr „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ bereits für die PlayStation 4 erworben haben, könnt ihr eure Kopie natürlich einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Fassung unterziehen.

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ erscheint am 15. November 2022 für die PlayStation 5.

