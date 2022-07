TMNT Shredder’s Revenge: Erste Verkaufszahl nach dem Launch

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ legte einen erfolgreichen Launch hin. Eine Woche nach der Veröffentlichung wurde in Bezug auf die Verkäufe die Millionenmarke überschritten.

„Tribute Games hat sich vorgenommen, die ultimative Feier eines Kapitels der Teenage Mutant Ninja Turtles-Geschichte zu erschaffen, das uns sehr viel bedeutet“, so Jean-Francois Major, Mitbegründer von Tribute Games und Entwickler von „Shredder’s Revenge“.

.@TMNT #ShreddersRevenge sold over 1 million copies around the world and we can’t thank you enough for your everlasting support

Working on TMNT was the challenge of a lifetime and everything became possible thanks to @Nickelodeon and the incredible work of @TributeGames! pic.twitter.com/VMed9Acv7k

— Dotemu (@Dotemu) July 13, 2022