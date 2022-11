No Man’s Sky: Update 4.06 steht bereit – Die Verbesserungen in der Übersicht

Hello Games veröffentlichte ein neues Update zu "No Man's Sky".

Wie die Indie-Entwickler von Hello Games bekannt gaben, steht ab sofort das neueste Update zu „No Man’s Sky“ bereit, das die Weltraum-Sandbox auf die Version 4.06 hebt.

Im Rahmen des neuesten Updates nahm sich Hello Games weiteren Problemen an, über die die Spieler und Spielerinnen in den vergangenen Tagen klagten. Unter anderem gehört laut Entwicklerangaben der Fehler der Vergangenheit an, der in der VR-Version von „No Man’s Sky“ zu einem unschönen Flackern der Grafik führte. Auch die überlappenden Texte der Benutzeroberfläche sowie vereinzelte falsche Bildschirmtexte wurden korrigiert.

Welche Verbesserungen und Fehlerbehebungen sonst noch geboten werden, verrät euch ein Blick auf den umfangreichen Changelog des neuen Updates.

Das Update 4.06 in der Übersicht

Story-Zusammenfassungen für die verschiedenen NPC-Basisspezialisten wurden der Seite „Gesammeltes Wissen“ des Informationsportals hinzugefügt.

Plaque-Interaktionen kehren nach Abschluss jeder Interaktion nicht mehr zum ersten Teil der Geschichte der Rasse dieses Planeten zurück.

Abgebrochene Gebäudeinteraktionen kehren nach Abschluss jeder Interaktion nicht mehr zum Anfang der ersten Geschichte zurück.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass einige Reisemeilenstein-Führungsmissionen in einer Schleife stecken blieben.

Spieler, die dem Spiel eines Freundes direkt über das Frontend beitreten, aber keinen gültigen Speicherplatz haben, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Schwierigkeitseinstellungen anzupassen.

Behebung eines Problems, das dazu führen konnte, dass alle planetaren Drop-Pod-Missionen im selben System abgeschlossen wurden, wenn ein Spielstand geladen wurde, wo einer kürzlich abgeschlossen wurde.

Es wurde eine Reihe von Problemen behoben, die dazu führen konnten, dass die Shortcut-Schaltfläche, die Spieler direkt zu einem neu freigeschalteten Guide-Eintrag führte, nicht richtig funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die herstellbare Menge für einen Gegenstand auf die Größe seines aktuellen Stapels begrenzt wurde – Herstellungsmengen können jetzt an den aktuellen freien Inventarplatz angepasst werden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Verknüpfungstaste, die Spieler direkt zu einem neu entdeckten Mineral/einer neu entdeckten Pflanze/einer neu entdeckten Kreatur führte, nicht richtig funktionierte.

Die Schildstärke, Hüllenstärke und Kampfmanövrierfähigkeit feindlicher Raumschiffe skaliert jetzt korrekt mit der Schwierigkeitseinstellung für Weltraumkämpfe.

Die nicht funktionierenden Begleiter-Beschwörungsoptionen wurden aus dem Raumschiff-Schnellmenü entfernt.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Herstellungsschritte für das Stasisgerät und den Fusionszünder über die Ränder des Bildschirms hinausgingen.

Es wurde ein Kollisionsproblem behoben, das einige Alu-Türteile betraf.

Behebung eines Problems, durch das die Option „Füttern“ für lebende Fregatten angezeigt wurde, wenn Sie mit Standard-Fregattenkapitänen an Bord Ihres Frachters sprachen.

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass die Warnung vor nicht funktionierender Technologie für blockierte Slots zweimal angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das das Frachterinventar als gültig erscheinen ließ, wenn kein Frachter im Besitz war.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass in einigen Reisemeilenstein-Führungsmissionen ungültiger Text angezeigt wurde.

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass nicht käufliche Slots wie ausgewählt blinkten, obwohl das betreffende Schiff oder Multitool die maximale Inventargröße für seine Klasse erreicht hatte.

Ein seltenes Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass ungültige Gegenstände aus verfallenen Frachtercontainern vergeben wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass beim Freischalten neuer Slots das falsche Inventar erhöht wurde.

Eine Reihe von Problemen wurde behoben, die dazu führen konnten, dass Inventare falsch skaliert oder gescrollt wurden.

Behebung eines Problems, durch das Spieler mit versteckten Inventargegenständen interagieren konnten, während sie das erweiterte Inventar nutzten.

Es wurde ein seltenes Problem behoben, durch das einige Multi-Tools mit nicht entfernbarer defekter Technologie zurückbleiben konnten, nachdem diese Technologie repariert wurde.

Das Lebende Schiff verwendet jetzt die korrekten Inventaretiketten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ungültiger Text in verschiedenen Missionsinformationsfeldern angezeigt wurde, wenn mehrere Planetary Drop Pod-Missionen gleichzeitig aktiv waren.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige UI-Elemente den unteren Rand des Inventarbildschirms überlappten.

Es wurde eine Reihe von Problemen behoben, die dazu führen konnten, dass Inventarnummern in bestimmten Sprachen außerhalb ihres Symbols verschüttet wurden.

Probleme mit der Lesbarkeit des Inventars behoben, die dazu führten, dass der Hintergrund in VR zu transparent war.

Eine Reihe von Problemen mit dem Flackern von Partikeln in VR wurde behoben.

Eine Reihe von visuellen Störungen behoben, die bei der Verwendung des Aussehensmodifikators auftreten konnten.

Es wurde eine Reihe von Rendering-Problemen behoben, die Oculus/Meta VR-Headsets betrafen.

Es wurde ein reines PC-Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Netzwerkeinstellungen ohne Erklärung nicht verfügbar waren.

Eine Reihe von Speicherproblemen im Zusammenhang mit FSR 2 wurde behoben.

Die visuelle Qualität des Ultra Performance-Modus von FSR 2 wurde verbessert.

Eine Reihe von Problemen mit Multiplayer-Spieleinladungen behoben, die Xbox-Plattformen betrafen.

Es wurde ein Problem behoben, das für Modder wichtige Informationen verschlüsseln konnte.

Absturz im Zusammenhang mit der Wiedergabe benutzerdefinierter ByteBeat-Tracks behoben.

Ein seltenes Aufhängen wurde behoben, das auftreten konnte, wenn die Weltraumanomalie mit einem Hotkey beschworen wurde.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Auf Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid müssen Spieler und Spielerinnen allerdings auf die Multiplayer-Komponente der anderen Fassungen verzichten.

