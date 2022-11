FIFA 23: Kostenloser „FIFA World Cup 2022 Modus“ steht ab sofort bereit

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen steht der kostenlose „FIFA World Cup 2022 Modus“ zu „FIFA 23“ ab sofort in Form eines kostenlosen Updates bereit.

Wie es der Name des neuen Modus bereits vermuten lässt, wird euch hier die Möglichkeit geboten, die in diesem Monat startende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nachzuspielen – und zwar vom Eröffnungsspiel bis zum großen Finale. An Bord befinden sich nicht nur alle 32 Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

Des Weiteren wird es euch ermöglicht, eure eigenen Turniere zu erstellen oder eine Online-WM auszutragen, in der ihr die Kontrolle über eine der 32 qualifizierten Nationalmannschaften übernehmt und euch online gegen andere Spieler beziehungsweise Spielerinnen behauptet.

EA zelebriert die Weltmeisterschaft als Live-Erlebnis

Mit „FIFA World Cup: Live“, das vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 stattfinden wird, kündigte Electronic Arts zudem das erste kuratierte Weltmeisterschaftserlebnis in der Welt von „FIFA“ an, das allen Spielern und Spielerinnen von „FIFA 23“ zur Verfügung gestellt wird. Während der Gruppen- und KO-Phasen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird „FIFA World Cup: Live“ regelmäßig aktualisiert, damit die Entwicklungen der Mannschaften und Partien authentisch nachgestellt werden können.

Zudem könnt ihr eure eigenen Geschichten schreiben, indem ihr vergangene Ergebnisse abändert und so für ganz neue Szenarien sorgt. Ein weiteres Feature versteckt sich hinter „Dein FIFA World Cup“. Hier entscheidet ihr euch für ein Land, wählt einen vergangenen oder aktuellen Startpunkt aus und nehmt an einem authentischen Einzelspieler-Turnier teil, das die bis dato erzielten Fortschritte in der echten Welt widerspiegelt.

Weitere Meldungen zu FIFA 23:

„FIFA 23“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu FIFA 23.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren