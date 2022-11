Evil West: Entwickler zeigen eine halbe Stunde Gameplay

Der Publisher Focus Entertainment und der Entwickler Flying Wild Hog haben zu „Evil West“ ein neues Video veröffentlicht. Es handelt sich um die Aufzeichnung eines Livestreams, den Tomasz Gop und Andre Golebski von Flying Wild Hog dazu nutzten, um einen rund 30-minütigen Gameplay-Einblick in den Shooter zu gewähren. Anschauen könnt ihr euch die Aufzeichnung unterhalb dieser Zeilen im Youtube-Stream.

Im Gameplay-Video werden verschiedene Locations und Gameplay-Elemente vorgestellt. Beispielsweise könnt ihr dabei zuschauen, wie der Charakter recht zügig auf einer Bahnstrecke entlangdüst, dabei Gegner abwehrt und rechtzeitig abspringt, bevor die Strecke endet. Die Entwickler vergleichen dieses Gameplay-Element ein wenig mit „Indiana Jones“.

Kämpft gegen blutrünstige Monstrositäten

Ebenfalls wird im Video zu „Evil West“ ein Blick auf das Menü gewährt, das Optionen für den Charakter, Upgrades, Perks, und weitere Elemente enthält.

Hinzukommen allerhand Schießereien. Denn im Spielverlauf von „Evil West“ sollen Spieler die Hölle mit allerlei Schusswaffen entfesseln und Gadgets in explosiven Kämpfen zum Einsatz bringen. Benötigt wird die Feuerkraft, um blutrünstige Monstrositäten zu töten – wahlweise allein oder im Koop mit einem zweiten Spieler.

„Erforsche und kämpfe in einer erzählerischen Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Perks frei, um deine Fähigkeiten als Monstertöter weiterzuentwickeln und deinen eigenen Spielstil zu entwickeln, um die übernatürlichen Horden zu besiegen“, so die Macher.

Spieler schlüpfen in „Evil West“ in die Rolle von Jesse Rentier. Als führender Vertreter des Rentier Instituts, einer Organisation, die Monster aus dem Verborgenen heraus jagt und von seinem Vater und vielen seiner Rentier-Vorfahren vor ihm geführt wurde, nimmt Jesse die Dinge in die Hand, um einer tödlichen Vampirverschwörung, die aus der Dunkelheit erwuchs und das Institut kompromittierte, die Stirn zu bieten.

Weitere Meldungen zu Evil West:

„Evil West“ ist ab dem 22. November 2022 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erhältlich. Nachfolgend ist die Aufzeichnung des Gameplay-Streams eingebettet:

Weitere Meldungen zu Evil West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren