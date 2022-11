Project The Perceiver: Chinesisches Open-World-Actionspiel mit Trailer angekündigt

Project The Perceiver:

Aus China erwartet uns in absehbarer Zeit ein Multiplattform-Open-World-Actionspiel namens "Project The Perceiver". Was es zu bieten hat, zeigt ein sehenswerter Trailer, der einige Gameplay-Abschnitte beinhaltet.

Der chinesische Entwickler Papergames und das interne Studio 17ZHE haben „Project: The Perceiver“ angekündigt. Es ist ein Open-World-Actionspiel für mehrere Plattformen, darunter PS5 und PS4. Während unterhalb dieser Zeilen ein erster Trailer zur Ansicht bereitsteht, ist unklar, wann der Titel auf den Markt gebracht werden soll.

Der fast sieben Minuten lange Trailer gewährt einen ersten Blick auf das Gameplay und verdeutlicht, dass die Spieler ein durchaus ansehnliches Projekt erwartet. Zusammen mit „Black Myth Wukong“ und „Wo Long: Fallen Dynasty“ scheint es in den kommenden Jahren jedenfalls nicht an vielversprechenden chinesischen Actionspielen zu mangeln.

Geheimnisse an verborgenen Orten

Beschrieben wird „Projekt: The Perceiver“ als ein Multiplattform-Open-World-Actionspiel. Der Titel widmet sich gegensätzlichen Überzeugungen in einer Fantasiewelt. Spieler treffen laut Hersteller auf eine chaotische Welt sowie auf eine Vielzahl von Charakteren. Dabei gilt es, die „unverwechselbaren Ideale“ zu konsolidieren und „an den härtesten Kämpfen“ teilzunehmen.

Zur Handlung heißt es: „Während der Tianhu-Periode der Xuantang-Dynastie wurde ein bizarres Wesen auf dem Lande entdeckt. Es hatte eine üble Farbe und eine unbeschreibliche Form. Die Menschen waren verängstigt. Trotz der Versuche, dieses Omen zu erraten, konnte keine Schlussfolgerung gezogen werden.“

In diesem Zusammenhang sollen Spieler an verborgenen Orten zahlreiche Geheimnisse erforschen und sich mit allerlei Widersachern anlegen.

Auf der offiziellen Webseite von „Project: The Perceiver“ wurden bereits die ersten beiden Charaktere vorgestellt. Dabei handelt es sich um „Mask of Umbra“ und „Maske of Devotion“. Ebenfalls kann ein recht rudimentärer Blick auf die Locations geworfen werden.

Sobald weitere Informationen zu „Project The Perceiver“ eintreffen, darunter der Veröffentlichungstermin für PS4 und PS5, werden wir in einer gesonderten Meldung darüber berichten. Zunächst zeigt der erste Trailer zum chinesischen Multiplattform-Open-World-Actionspiel, was der Titel zu bieten hat:

